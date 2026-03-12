Sahnedekiler
Ümit GÜÇLÜ
UYKU ÖLÜM DONDURMA ÜLKE
Uyku Ölüm Dondurma Ülke, çocukluklarında aileleri tarafından gönderildikleri yurtta yolları kesişen iki genç kızın hafızasında açılan kapılardan ilerleyen bir hikâye kuruyor. Bir yanda arkadaşlığın sıcaklığı, diğer yanda büyümenin sertliği, anılar, küçük ayrıntılar… Parçalar bir araya geldikçe sahnede yalnızca iki kişinin hikâyesi değil; aile, çocukluk, göç, kadınlığı sorgulayan bir kuşağın sesi duyuluyor. Devised yöntemi, ekip tarafından ortaklaşa geliştirilen bir metin üzerinden kurulan oyun, geçmiş ile gelecek, hayal ile gerçek arasında gidip gelen parçalı bir hikâye örgüsü kuruyor. Anılar bazen gerçeğin içinden, bazen hayalin kıyısından sahneye sızarken, iki karakter de kendi yollarını arıyor: biri uzak Hindistan hayallerini kovalar, diğeri ise pilot olmanın özgürlük vaat eden gökyüzüne tutunuyor. Oyun, 13 Mart Cuma günü Şişli Kats Sahne’de, 18 Mart ve 4 Nisan’da Kadıköy Boa Sahne’de seyirciyle buluşuyor.
Yazan: Bilge Çınar, Merve Asya Özgür, Serin Öztoprak, Tuğçe Semiz
Yöneten: Serin Öztoprak
Oynayan: Bilge Çınar, Merve Asya Özgür
JOKO’NUN DOĞUM GÜNÜ
Joko’nun Doğum Günü, bireyin sistem karşısında nasıl işlevsel bir taşıyıcıya dönüştüğünü traji-komik bir dille anlatan bir oyun. Bir atık su deposu işçisi olan Joko, başkalarını sırtında taşımayı kabullenmeye başladığında, yalnızca bir kişi değil, bir araç hâline geliyor. Roland Topor’un kara mizah ve gerçeküstücülükle beslediği eser, iktidarın şiddet, baskı ve eşitsizliği rıza yoluyla nasıl normalleştirdiğini gözler önüne seriyor.
Oyun, düzenin yalnızca onu kuranlara değil, taşıyanlara da bağlı olduğunu gösteriyor. Akıl dışı ve uyumsuz olan şeyler bireyi parçalayabilirken, sistem bu parçalanmışlık üzerinden ayakta kalıyor ve güçleniyor. İzleyiciye iktidar, rıza ve bireysel işlevselliğin rahatsız edici ilişkisini düşündürücü bir şekilde sunan oyun, 13-14-15 Mart’ta Cihangir Atölye Sahnesi’nde seyirci karşısına çıkıyor.
Yazan: Roland Topor
Yönetmen: Muhammet Uzuner
Oynayan: Ali Güvendi, Bilge Nur Serçe, Harun Özkan, İrem Ala, Petek Kayaalp, Sude
Gediktaş, Zeynep Yüce.