Sahnedekiler

Ümit GÜÇLÜ

VELİNİN OĞLU ORHAN

Türk şiirinin kural tanımaz, mütevazı ve "garip" kalbi Orhan Veli Kanık, Hakkı Ergök’ün kalemi ve performansıyla sahnede yeniden hayat buluyor. ‘Veli’nin Oğlu Orhan’, sadece bir tiyatro oyunu değil; daktilo tıkırtıları, bir nota sehpası ve tanburun hüzünlü telleri arasında şekillenen bir saygı duruşu. Oyun, Orhan Veli’nin ‘İstanbul Türküsü’ şiirindeki içten itirafıyla başlıyor: "İstanbul’da, Boğaziçi’ndeyim / Bir fakir Orhan Veli / Veli’nin oğlu..." Hakkı Ergök sahne üzerinde şairin melankolisini, mizahını ve yaşama sevincini ustalıkla harmanlarken, ona usta müzisyen Hakan Dedeler eşlik ediyor. Tanburun mistik tınıları, şairin sokaktaki adamı şiire dahil eden yalın diliyle birleşerek izleyiciye zamansız bir İstanbul atmosferi sunuyor.

Oyun, 28 Mart C.tesi Günü Sefaköy KSM’de, 21 Nisan Salı günü DasDas’da seyirciyle buluşuyor.

Yazan/Yöneten: Hakkı Ergök

Müzik: Hakan Dedeler

Oynayan: Hakan Ergök, Hakan Dedeler

NOW

1998’de İngiltere’de kurulan Jasmin Vardimon Company, çeyrek asırlık üretimini NOW ile sahneye taşırken, yalnızca bir yıl dönümünü değil, bir estetik dilin evrimini de görünür kılıyor.

28 Mart’ta İstanbul Lütfi Kırdar Anadolu Salonu’nda seyirciyle buluşuyor. Sinematik anlatıyı sahne üzerinde bedene tercüme eden bir topluluk olarak anılan Vardimon, bu kez geçmiş, şimdi ve gelecek arasında salınan parçalı bir hafıza kurgusu öneriyor.

25 yıllık repertuvarından seçilen sahnelerin iç içe geçtiği NOW, lineer bir anlatıdan çok, çağrışımlar üzerinden ilerleyen bir yapı kuruyor. Tanıdık imgeler, kırılmış hikâyeler ve bedensel tekrarlar aracılığıyla zamanın döngüsel hissi sahnede somutlaşıyor. Bu yönüyle çalışma, eleştirmenlerin Vardimon için sıkça vurguladığı “hikâye anlatımını bedensel bir montaj tekniğine dönüştürme” yaklaşımını açıkça yansıtıyor. Gösterinin en dikkat çekici anlarından biri, gündelik hayat ile sahne estetiği arasındaki geçirgenlik. Dansçının bedeni bir karaktere, bir mekâna ya da bir duyguya dönüşürken; ışık, ses ve ritim neredeyse sinematografik bir kurgu duygusu yaratıyor.



Yönetmen/Koreograf: Jasmin Vardimon

Oynayan: Jasmin Vardimon Company.