Sahnedekiler

Hazırlayan: Ümit Güçlü

METOT

Jordi Galceran’ın 2003'te kaleme aldığı ‘Metot’, modern insanın kariyer hırsını bir tür psikolojik arenaya dönüştüren, gerilimini giderek yükselten bir metin. Çok uluslu bir şirketin işe alım süreci için bir araya gelen dört aday, sıradan bir mülakat beklerken kendilerini beklenmedik bir oyunun içinde buluyor.

Kapıların kapandığı, kuralların belirsizleştiği ve her birinin, diğerinin kim olduğunu, neyi temsil ettiğini çözmeye çalıştıkça kendi sınırlarına çarptığı oyunda rekabet, kısa sürede yerini kuşkuya; kuşku ise stratejiye ve manipülasyona bırakıyor. Kim gerçekten aday, kim gözlemci? Kim oyun oynuyor? kim çoktan oyunun bir parçası? Galceran’ın metni, iş dünyasının ‘insan kaynakları’ diliyle örttüğü acımasız eleme mekanizmalarını açığa çıkarırken, bireyin etik sınırlarının ne kadar kolay esneyebileceğini de gözler önüne seriyor. Güç, başarı ve hayatta kalma arzusu arasında sıkışan karakterler, giderek birbirlerini değil, kendi maskelerini düşürüyor. Semaver Kumpanya'nın yeniden sahnelediği ‘Metot’, hâlâ güncelliğini koruyan bir soruyu seyircinin zihnine bırakıyor; Bir işi kazanmak için ne kadar ileri gidebilirsin ve o noktadan sonra kazandığın şey gerçekten senin olur mu?

Oyun 9-15 Mayıs tarihlerinde Çevre Tiyatrosu’nda, 19 Mayıs’ta ise ParibuArt sahnesinde seyirciyle buluşuyor. Yönetmen: Serkan Keskin. Oynayanlar: Sarp Aydınoğlu, Serkan Keskin, Şebnem Hassanisoughi, Yavuz Pekman.

ÇOK KÜÇÜK BİR İHTİMALİN HİKÂYESİ

Eboni Booth’un kaleme aldığı ‘Çok Küçük Bir İhtimalin Hikâyesi’, gündelik hayatın sıradan akışı içinde neredeyse görünmez kalan kırılma anlarına odaklanan, sessiz ama derin bir metin. Şehrin kalabalığında birbirine değmeden geçen hayatlar… Aynı mekânlarda bulunup aynı hikâyenin parçası olmayı ıskalayan insanlar… Oyun, birbirine teğet geçen bu yaşamları küçük olasılıkların, tesadüflerin ve ertelenmiş karşılaşmaların etrafında dönüyor. Yıllarca çalıştığı kitapçının kapanmasıyla sığınağından çıkmak zorunda kalan Kenneth; yalnızlığın, kederin ve alışkanlıkların arasından sıyrılarak dünyaya yeniden dahil olmaya çalışıyor. ‘Çok Küçük Bir İhtimalin Hikâyesi’, yalnızlığın, kederin ve insanlarla yeniden temas kurma çabasının o naif, bir o kadar da ürkek tarafını işliyor. Kenneth’in yeni bir iş ararken ya da bir yabancıyla sohbet etmeye çalışırken yaşadığı mahcubiyet, Booth’un kaleminde samimi bir varoluş mücadelesine dönüşüyor ve seyirciyi şu soruyla baş başa bırakıyor: Hayatını değiştirecek o küçük ihtimal, gerçekten ne kadar uzağında ve onu fark ettiğinde artık çok geç mi olacak?

Oyun, 7 Mayıs’ta Oyun Atölyesi’nde; 8 Mayıs’ta İstinyePark DasDas’ta seyirciyle buluşuyor. Yönetmen: Yelda Baskın. Oyuncular: Berker Güven, Hare Sürel, İbrahim Arıcı ve Tayfun Erarslan.