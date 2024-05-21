Sahneler dolu dolu

İstanbul Devlet Tiyatrosu bu hafta biri turne biri de çocuk oyunu olmak üzere toplam beş oyunla seyirci karşısında olacak. Haftanın oyunları şöyle: Ankara Devlet Tiyatrosu yapımı İzafiyet, Tamamen Doluyuz, yeni oyun Acaib’ül Temaşa, Bay Z., ve çocuk oyunu Park.

Kültür Sanat Servisi

• Tamamen Doluyuz / Mecidiyeköy Stüdyo Sahnede

Konservatuarın oyunculuk bölüsünden mezun olan Sam, endi alanında iş bulamadığı için, bir restoranda rezervasyon görevlisi olarak çalışmaktadır. Çalıştığı restoranın bakımsız bodrum katında, üç kişinin işini tek başına üstlenerek, Noel tatilinin yoğun rezervasyon trafiğine yetişmeye çalışmaktadır. Bakalım Sam içine düştüğü bu trajikomik ortamdan kendini kurtarıp, asıl işine geri dönebilecek midir? Elif Erdal’ın yönettiği ve Efe Erkekli’nin oynadığı bu keyifli oyunu bu hafta Mecidiyeköy Stüdyo Sahnesinde izleyebilirsiniz.

• İzafiyet Mecidiyeköy / Büyük Sahnede

Ankara Devlet Tiyatrosu yapımı İzafiyet Mecidiyeköy Büyük Sahne’de. Buğra Koçtepe oyunun hem çevirmeni, hem yönetmeni, hem de Einstein’a hayat veren oyuncusu. Margaret’i ise Pınar Gün Topçu canlandırıyor. Bayan Dukas rolünde ise Buket Türkyılmaz İnger var.

• Acâibü’l Temâşa / Üsküdar Tekel Sahnede

Oğuz Utku Güneş’in yazıp yönettiği Acâibü’l Temâşa oyunu bu hafta yine Üsküdar Tekel Sahnesi’nde. Dekor Aytuğ Dereli’ye Kostüm Dilek Kaplan’a, Işık Ayşe Ayter’e, Müzik ve Koreografi Vehbi Can Uyaroğlu’na, Kukla Tasarım Cansu Akdeniz’e, Kaligrafi Mehmet Kemal Şahinboy’a, Video Murat Soner’e, oyunun Yönetmen Yardımcılıkları Zuhal Acar, Ferhat Işıktaş, Tunca Soysal ile Emre Çebi’ye ait. Oyuncular ise Özge Arslan, Melina Özprodomos, Abdurrahman Merallı, Bucan Ekin Şimşek, Emre Çebi, Abdulselam Toğ ve Koray Atak.

• Bay Z. / Üsküdar Stüdyo Sahnede

Bülent Usta’nın yazdığı oyunda Ali Çelik, Gerçek Alnıaçık, Orkun Gülşen ve Ozan Uçar var. Yönetmenliğini Ali Atilla Şendil’in yaptığı oyunun, dekor ve kostüm tasarımı Şirin Dağtekin Yenen, ışık tasarımı ise Önder Ay’a ait. “Bay Z”, bu hafta Üsküdar Stüdyo Sahne’de.

• Park / Üsküdar Stüdyo Sahnede

Candan Seda Balaban'ın Özge Midilli ile birlikte yazdığı, yine Candan Seda Balaban'ın yönettiği çocuk oyunu Park bu hafta Üsküdar Stüdyo Sahnesinde minik seyircilerle buluşuyor.