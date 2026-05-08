Sahnelere geri dönen Adamlar'ın Ankara ve Adana’daki konserlerine rekor katılım

Alternatif rock müziğin önde gelen gruplarından Adamlar, müziğe tekrar döndükten sonra konser verdiği Ankara ve Adana'da sevenleri tarafından rekor katılımla karşılandı.

Kendi yeni dönemine hızlı başlayan grup, biletleri tükenen konserlerinde binlerce hayranıyla buluştu.

Açık havaları dolduran kalabalık, şarkılara hep bir ağızdan eşlik ederken sahnedeki yüksek enerji gece boyunca sürdü.

Grubun solisti Tolga Akdoğan ise sahnede yaptığı konuşmada “Sizi seviyoruz. Bizi hiç yalnız bırakmadınız” diyerek hayranlarına teşekkür etti.

FAALİYETLERİNE ARA VERMİŞLERDİ

Grup, geçen yılın eylül ayında müziğe ara verdiklerini ve faaliyetlerini durdurduklarını açıklamıştı. 7 ay sonra yeni kadrosuyla müziğe geri dönen Adamlar, yeni dönemdeki ilk konserinde 2 Nisan'da Zorlu PSM'de sahne almıştı.