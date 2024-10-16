Sahra Çölü'nde 50 yıl aradan sonra sel meydana geldi

Kuzey, orta ve batı Afrika'da 10 ülkeye yayılan Sahra Çölü’nde 50 yıldan bu yana ilk kez sel oluştu.

BBC Türkçe’nin haberine göre Fas'ın güneydoğusunda iki gün süren yoğun yağış, nadir görülen bir su baskınına yol açtı ve yıllık ortalamaları geçti.

Fas Meteoroloji Kurumu'ndan Hüseyin Youabeb, "Bu kadar kısa sürede bu kadar çok yağış alalı 30 ila 50 yıl oldu" dedi.

Dünyanın en kurak yerlerinden biri olan Güneydoğu Fas, nadir yağışlarla biliniyor.

Meteoroloji uzmanları bu tür nadir yağışlara ekstratropikal fırtına adını veriyor. Fas Meteoroloji Kurumu Associated Press Haber ajansına yaptığı açıklamada hava daha çok nem tuttuğu için buharlaşmayı teşvik ettiğini ve bunun da daha çok fırtınaya yol açtığını belirtti.

“GELECEKTE SAHRA ÇÖLÜ'NDE BENZER OLAYLAR YAŞANABİLİR”

Dünya Meteoroloji Örgütüne (WMO) göre, dünyadaki su döngüleri daha sık değişmeye başladı.

WMO Genel Sekreteri Celeste Saulo düzenlediği basın toplantısında "Artan sıcaklıkların bir sonucu olarak, hidrolojik döngü hızlandı. Aynı zamanda daha öngörülemez hale geldi. Ya çok az ya da çok fazla su yüzünden büyüyen bir sorunla karşı karşıyayız" dedi.

Küresel ısınma yüzünden, aşırı hava olayları daha sık görülürken, bilim insanları benzer fırtınaların gelecekte Sahra Çölü'nde yeniden yaşanabileceğini söylüyor.