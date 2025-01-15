Sahte alkol faciası: İstanbul'da son 72 saatte 19 kişi öldü

İstanbul'da sahte alkol nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti.

CNN Türk'te yer alan habere göre, İstanbul'da son 72 saatte sahte alkol nedeniyle 65 kişi hastanelere başvurdu.

65 kişiden 19'u hayatını kaybetti. 33 kişinin ise tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Hayatını kaybedenler arasında yabancı asıllı kişilerin de olduğu belirtildi.

Öte yandan İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sahte içki satan 63 işletmenin ruhsatları iptal edilerek kapatılmıştır. Sahte/kaçak içki satarak ölüme sebep olan herkes tespit edilerek adalete teslim edilmektedir. Lütfen dikkat! Ölüm vakaları artıyor" ifadelerini kullandı.

Gül, paylaşımında, İstanbul Valiliğinin kaçak içki ve sahte alkol kullanımı ile daha etkili mücadele edebilmek için çıkardığı genelgeye de yer verdi.