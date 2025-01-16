Sahte alkol soruşturması: 6 şüpheli sağlık kontrolünden geçirildi

İstanbul’da 31 kişinin hayatını kaybettiği sahte alkol soruşturması kapsamında gözaltına alınan 9 şüpheliden 6’sı sağlık kontrolünden geçirildi.

İstanbul’un Güngören, Beyoğlu, Bakırköy ve Başakşehir olmak üzere başta olmak üzere sahte alkolden zehirlenen 83 kişi hastaneye kaldırıldı.

Hastaneye başvuran 30 kişi hayatını kaybetti.

Can kayıpları nedeniyle soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonların ardından 9 şüpheli gözaltına alındı.

Yakalanan şüphelilerden 6’sı, İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Haseki Ek Hizmet Binası’na getirilerek sağlık kontrolünden geçirildi.