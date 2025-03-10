Sahte alkolden zehirlenen kişi yaşamını yitirdi

Karabük’te sahte içki nedeniyle hastanede tedavi gören bir kişi 2 haftalık yaşam mücadelesini kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Karabük’te yaşayan Aydın Çetintaş (59) isimli vatandaş iki hafta önce görme kaybı ve ateş şikayetiyle Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu.

Yoğun bakımda tedavi altına alınan Çetintaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Sahte içkiden zehirlenmeye bağlı olarak yaşamını yitirdiği belirlenen Çetintaş için Merkez Ulu Camii’nde cenaze töreni düzenlendi.

Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Çetintaş’ın naaşı 5000 Evler Aile Mezarlığında toprağa verildi.