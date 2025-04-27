Sahte altın satarak kuyumcuları dolandıran 2 kişi yakalandı

Samsun’da sahte altın satarak kuyumcuları dolandıran 2 kişi polisin takibi sonucu yakalandı. Dolandırıcılık anları ise kuyumcuların güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun’un Çarşamba ilçesinde iki kuyumcunun, müşteri olarak gelen bir şahsın bozdurduğu altın zincirlerin sahte olduğunu fark etmesi üzerine olay polise haber verildi. Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından güvenlik kameralarından da yola çıkılarak yapılan takip sonucu şüphelilerin, kuyumcuları gezerek sahte altın satmaya çalıştıkları tespit edildi. Takibini sürdüren polis ekipleri, şahısların Terme ilçesine yöneldiğini belirledi. Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Terme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin koordinesinde yürütülen operasyon kapsamında, H.Y.K. (49) isimli şüpheli, Terme’deki bir kuyumcuda polis tarafından suçüstü yakalandı, üzerinde 95 bin lira nakit para ve bir altın zincir ele geçirildi. Olay yerinde gözcülük yapan ve arkadaşının yakalandığını fark ederek araçla kaçmaya çalışan O.K. (49) ise, polis ekiplerinin takibi sonucu kısa sürede yakalandı. Araçta yapılan aramada 230 bin lira, 6 çeyrek altın ve 1 yarım altın ele geçirildi.

Soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri, şüphelilerin benzer dolandırıcılık suçlarından sabıkalı olduğunu ve başka bir ilden Samsun’a geldiklerini tespit etti. Ayrıca Çarşamba’da 2, Terme’de 2 ve İlkadım’da 1 olmak üzere toplam 5 kişiyi dolandırdıkları ortaya çıktı. Dolandırıcılık anları ise kuyumcuların güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Gözaltına alınan H.Y.K. ve O.K. hakkında nitelikli dolandırıcılık ve parada sahtecilik suçlarından adli işlem başlatıldı. Soruşturma devam ediyor.