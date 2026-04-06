Sahte altınlara ''tarihi eser'' diyerek 560 bin TL dolandırdılar: 4 kişi gözaltına alındı

Düzce’de tarihi eser olduğunu söyledikleri 202 sahte altın karşılığında 560 bin TL’sini aldıkları kişiyi dolandıran 4 şüpheli, jandarma gözaltına alındı.

Manisa’da yaşayan 4 kişi, İstanbul Küçükçekmece’de yaşayan bir kişi ile telefonla iletişime geçip ellerinde tarihi niteliği olan altınlar olduğunu söyledi.

Taraflar, alışveriş için Düzce’de buluştu. Tarihi eser olduğunu düşündüğü 202 sahte altın karşılığında 560 bin TL nakit ödeme yapan kişi, kısa süre sonra dolandırıldığını anladı. Mağdur, durumu jandarmaya bildirdi.

Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Savcılığı’nın talimatıyla çalışma başlattı.

Şüphelilerin geçmiş suç kayıtlarını inceleyen ekipler, dolandırıcılıktan sabıkalarının bulunduğunu tespit etti.

Bölgedeki güvenlik kameraları ile telefon trafiğini inceleyen ekipler, şüphelilerin Akçakoca ilçesinde olduğunu belirledi.

Farklı noktalarda saklandıkları tespit edilen şüpheliler, düzenlenen eş zamanlı operasyonla kaldıkları adreslerde yakalanarak, gözaltına alındı.

Operasyonda 149 sahte altın, 51 bin 400 TL nakit para, suçta kullanıldığı değerlendirilen 10 cep telefonu, 15 GSM hattı, 33 sentetik ecza hapı ile 2 kiralık araç ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.