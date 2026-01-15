Sahte altınları bozdurmak isterken yakalandı

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de, kuyumcu dükkanında elindeki 58 gram sahte altını bozdurmak isteyen Ö.Ç., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Odunpazarı ilçesi Arifiye Mahallesi'ndeki kuyumcu dükkanına giren Ö.Ç., elindeki 58 gram altını bozdurmak istediğini söyledi. Çalışanlar, 343 bin lira olarak hesaplanan altınların sahte olduğunu belirledi. İhbarla adrese sevk edilen polis ekipleri tarafından yakalanan Ö.Ç., gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, ifadesi için Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Soruşturma sürüyor. (DHA)

