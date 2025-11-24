Sahte avukat, sahte pasaport satıyor

Bursa’da yürütülen soruşturmada, sosyal medya üzerinden kendisini avukat veya yeminli tercüman gibi tanıtan Suriyeli kişilerin sahte belgeler düzenleyerek vatandaşlık vaadiyle para aldığı öne sürüldü.

Gazeteci İsmail Saymaz’ın halktv.com.tr'de yayımlanan yazısına göre; tekstil işçisi Luay Habbo, TikTok’ta gördüğü Suriyeli Selaheddin Almohamad’ın kendisini avukat olarak tanıttığını, bu nedenle vatandaşlık işlemleri için görüştüğünü ifade etti.

Habbo’nun ifadesine göre Almohamad, önce Türk vatandaşlığı için para aldı; daha sonra Avrupa’da bir ülkeden vatandaşlık sağlanabileceğini söyleyerek 12 bin Euro talep etti ve taraflar 11 bin Euro üzerinde anlaştı. Habbo, peşinat olarak 50 gram altın ve 1000 Euro verdi.

Habbo, aylar geçmesine rağmen işlem yapılmadığını söyleyince Almohamad tarafından sahte Hollanda pasaportu, oturum belgesi ve kimlik kartına ait görüntülerin kendisine iletildiğini belirtti. Habbo, bu belgelerin geçersiz olduğunu öğrenince şikâyetçi oldu. Taraflar arasında yapılan görüşmede Almohamad’ın 790 bin TL ödeme yaptığı kaydedildi.

Soruşturmada adı geçen bir diğer isim ise Hanan Al Abdullah Alsamo oldu. Saymaz’ın yazısında yer alan bilgilere göre Alsamo, 2023 yılında kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek ve rüşvet suçlamalarıyla tutuklandı, daha sonra tahliye edilip sınır dışı edildi. Hakkında G-87 kodu uygulanmasına rağmen kaçak yollarla Türkiye’ye döndüğü ve aynı avukatlık bürosunda “hukuk danışmanlığı” yaptığının belirlendiği ifade edildi.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, sahte pasaporta ilişkin inceleme yapılması, şüphelilerin sosyal medya hesaplarının araştırılması ve ifadelerinin alınması için talimat verdi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Saymaz yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Bursa’da yürütülen soruşturmada bir Suriyelinin bırakın dönmeyi, misafir olduğu ülkemizde kendisini avukat diye tanıtarak, sahte Hollanda pasaportu ve sahte Hollanda kimlik kartı sattığı ortaya çıktı.

Yine Türkiye’de rüşvetten ceza alan, ‘yabancı terörist savaşçı’ koduyla sınırdışı edilen bir Suriyeli, kaçak şekilde geri döndüğü Bursa’da ‘hukuk danışmanlığı’ yapıyor.

Bu kadarı Suriye’de bile mümkün değildir herhalde!

KAH AVUKAT KAH YEMİNLİ TERCÜMAN

Luay Habbo, ülkesindeki iç savaştan kaçan yüzbinlere Suriyeli gibi Türkiye’ye göçüp Bursa’ya yerleşmiş.

Tekstilde çalışıyor, nakış işçisi.

26 yaşında.

Habbo, geçen yıl TikTok’ta gezinirken Selaheddin Almohamad adlı bir Suriyeliye denk geliyor. Kendisini yeminli tercüman, hatta avukat diye tanıtan Almohamad, aslında hiçbiri değil.

Yalnızca bir avukatın bürosunu kullanıyor.

Adliyelerin önünde veya avukat bürosunda elinde tomar tomar paralarla Arapça videolar çekip yayınlıyor.

Türkçesi başlangıç düzeyinde.

Buna rağmen Bursa Barosu ile kendisi arasında ‘Çeviri Hizmetleri’ başlıklı bir protokol imzalandığına dair sahte belge ürettiği öne sürülüyor.

Vatandaşlık almış değil.

Kendisi geçici ikamet izniyle Türkiye’de yaşarken, Suriyelilere Türk vatandaşlığı, hatta Avrupa ülkelerinde vatandaşlık alabileceğini iddia ederek, danışmanlık veriyor.

Abdulvahap Şuveyhni adlı bir ortağı var.

SAHTE HOLLANDA PASAPORTU

Almohamad, Habbo’yu da Türk vatandaşlığı temin edebileceği teklifiyle ağına düşürmüş.

Habbo, ifadesinde şunları söylüyor:

“Almohamad’ı TikTok’ta avukatlık yapan biri olarak görmüştüm. Kendisini avukat olarak tanıtması sebebiyle Türk vatandaşlığı alabilmek amacıyla görüşmek istedim.”

Geçen yıl haziranda Bursa’da bir ofise gidiyor.

Almohamad, vatandaşlık için Ankara’ya bir belge yollayacağı bahanesiyle 3000 TL-4000 TL alıyor.

İki hafta sonra Habbo’yu arayarak, “Avrupa’da bir ülkeden de vatandaşlık alabiliriz” diyor ve 12.000 Euro istiyor.

11.000 Euro’da el sıkışıyorlar.

Habbo, peşinat olarak 50 gram altın ve 1000 Euro veriyor.

Aylar geçiyor.

Habbo, pasaportun neden geciktiğini soruyor.

Almohamad, “Mahkemenin onaylaması gerekiyor” diye yanıt vererek, Habbo’yu oyalıyor.

Dört ay sonra Habbo’ya sahte Hollanda pasaportu ve oturum belgesi ile sahte Hollanda kimlik kartı veriyor. Ancak “Mahkeme tarafından onaylanmadığı için belgelerin geçerliliği yok” diye yalan söylüyor

Haftalar geçiyor; bir gelişme olmuyor.

Habbo, parasını istiyor.

Almohamad, “O zaman pasaportu ve kimliği geri ver” diyor.

Habbo, suç duyurusunda bulununca tehditler başlıyor.

Almohamad, Bursa Göç İdaresi Müdürü Haşim Özcan’ın adını kullanarak, Habbo’yu Suriye’ye göndertmekle tehdit ediyor.

Habbo, şikayetçi oluyor.

Elindeki sahte pasaportu teslim ediyor.

Bursa 9. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde tazminat davası açıyor.

Almohamad, ifadesini değiştirmediği takdirde Suriye’de yaşayan babasına zarar vereceklerini söyleyerek, Habbo’yu tehdit ediyor.

Habbo, geri adım atmıyor.

19 Kasım’da iki tarafın avukatları buluşuyor.

Almohamod, 790.000 TL ödemek zorunda kalıyor.

Habbo, bir gün sonra Bursa Emniyeti’ne giderek, diğer şüpheli yönünden ifade veriyor.

G-87 KODLU HUKUK DANIŞMANI

Bu kişi Suriyeli Hanan Al Abdullah Alsamo.

47 yaşındaki Alsamo, aynı avukatlık bürosunu kullanıyor.

Alsamo, 12 Ekim 2023’te kişisel verileri, hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak, rüşvet suçlarından tutuklanmış.

Osmangazi İlçe Nüfus Müdürlüğü’nde iki görevliye Suriyelilere erken randevu ayarlamaları karşılığında rüşvet verdiği iddia ediliyor.

Yenişehir Kadın Kapalı Cezaevi’de tutuklu kalmış.

Bursa 1.Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan ve beş ay sonra tahliye edilen Alsamo, Bursa Geri Gönderme Merkezi’ne gönderiliyor.

Ve hemen sınırdışı ediliyor.

Hakkında G-87 kodu uygulanıyor.

Yani, ‘yabancı terörist savaşçı’ kodu veriliyor.

Nasıl başardıysa kaçak yollarla Türkiye’ye dönüyor.

Bu arada, rüşvet vermekten 3 yıl 4 ay hapis cezası alıyor. Dosyası halen Bursa Bölge Adliye Mahkemesi’nde sürüyor.

Daha da enteresan olan şu:

Alsamo da avukatlık bürosunda kaçak olarak çalışıp iş takibine başlıyor. Kendisini hukuk danışmanı olarak tanıtıyor. O da TikTok’ta yayın yapıp tomar romar paralarla pozlar veriyor. Bu videoları paylaşıp “Kazandığımız davalar” diye tanıtım yapıyor.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, Dolandırıcılık Büro Amirliği’ne yazdığı talimatta, sahte pasaportun incelenmesini, TikTok hesaplarında araştırma yapılmasını, Almohamad ve Alsamo’nun ifadelerini alınmasını istedi.

Yakalanabilmiş değiller."