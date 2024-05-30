Sahte basın kartıyla 600 bin liralık dolandırıcılık: 6 kişi tutuklandı

Antalya’da ‘Kriminal Polis Haberleri Gazetesi’ adını kullanarak sahte basın kartı ve basın araç kartı verdikleri yurttaşları 600 bin lira dolandıran 6 kişi tutuklandı.

Antalya'da para karşılığı sahte basın kartı ile basın trafik kartı vererek "nitelikli dolandırıcılık" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarını işledikleri belirlenen 6 kişi tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kriminal Polis Haberleri Gazetesi adı altında sosyal medya uygulamalarından haber yayını yapan şüphelilerin, usulsüz basın ve basın trafik kartı verdiklerini belirledi.

Bu şekilde yaklaşık 600 bin lira haksız menfaat temin ettikleri saptanan şüpheliler Ali C., Enes B., Kadir B., Ali., Uğur K. ve Hakan T. yakalandı.

Vatandaşlara basın mensubu olacakları vaadi ile sahte basın kartı, sahte basın araç kartı ve polis telsizi satarak 600 bin Türk lirası dolandırarak, "nitelikli dolandırıcılık", "resmi belgede sahtecilik" ve "5809 Sayılı Haberleşme Kanunu'na muhalefet" suçlarını işledikleri tespit edilen Ali C., Enes B., Kadir B., Ali., Uğur K. ve Hakan T. isimli şahıslar çıkarıldıkların adli makamlarca tutuklandı.

Zanlıların iş yeri ve araçlarındaki aramalarda, sahte olduğu değerlendirilen 6 basın kartı, 5 basın trafik kartı, 4 telsiz belgesi ile telsiz, 11 basın yeleği, 6 dernek üyelik kartı, 1 dernek gazeteci belgesi, 23 evrak fotokopisi, not kağıdı, polis gazetesi yetki görev belgesi, tabanca ve 12 fişek ele geçirilmişti.