Sahte başkomiser 20 milyon liralık vurgun yaptı

Antalya'da telefonla aradıkları kişilere kendilerini polis olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Polise başvuran S.K, telefonda kendisini başkomiser olarak tanıtan ve kimliğinin bir olayda kullanıldığını söyleyerek üzerinde baskı kuran kişinin yönlendirmesiyle Burdur yolundaki bir araziye yaklaşık 20 milyon lira değerindeki para ve ziynet eşyası bıraktığını söyledi.

İhbar üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmayla kimlikleri tespit edilen 4 şüpheli, Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonda yakalandı.

Antalya'ya getirilen zanlılar, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 3'ü çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince "nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklandı, 1'i serbest bırakıldı.