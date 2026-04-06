'Sahte belgelerle ikamet izni' operasyonu: 51 kişi gözaltına alındı, 441 kişi sınır dışı ediliyor

İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda hazırladıkları sahte belgelerle yabancı uyruklu kişilere ikamet izni aldıran 51 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

Ekipler şüphelilerin, "ikamet izni başvuruları sırasında ibraz edilen belgeler üzerinde tahrifat yaptıklarını, tamamen sahte belgeler düzenlediklerini ve sahte içerikli taahhütnamelerle göçmen kaçakçılığı suçunu işlediklerini" belirledi.

Gözaltına alınanlar işlemleri için emniyete götürüldü.

Soruşturma kapsamında sahte belgelerle usulsüz olarak ikamet izni aldığı belirtilen 441 kişinin izinlerinin iptal edilmesi ve sınır dışı edilmesine yönelik işlemlerin başladığı belirtildi.