Sahte belgelerle milli takıma girdiler

Malezya futbolunda son dönemin en çarpıcı krizlerinden biri yaşanıyor. Ülke milli takımında forma giyen yedi yabancı doğumlu futbolcunun, Malezya kökenli olduklarına dair sahte belgeler sunduğu iddiaları üzerine FIFA kapsamlı bir soruşturma yürüttü.

İnceleme sonucunda oyunculara 12 ay men, Malezya Futbol Federasyonuna (FAM) ise 440 bin dolar para cezası uygulandı. Federasyon, kendisine yöneltilen yaptırımı Spor Tahkim Mahkemesi’ne (CAS) taşıdığını açıkladı.

FIFA'nın soruşturması, Malezya’nın haziran ayında Asya Kupası elemelerinde Vietnam’ı 4-0 yendiği ve kadroda bulunan yedi futbolcudan ikisinin maçta gol attığı dönemde gelen bir ihbarla başladı.

Yapılan incelemede Hector Hevel, Jon Irazabal, Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca ve Joao Brandao Figueiredo’nun milli takım uygunluğu için gerekli olan “Malezya doğumlu ebeveyn veya büyükanne-büyükbaba” kriterini karşılamadığı belirlendi.

"OYUNCULAR MAĞDUR"

Olayın ardından uluslararası futbolcular birliği FIFPro, cezaların oyuncular açısından ağır sonuçlar doğurduğunu savunarak sporculara destek verdi. Birlik, süreç boyunca oyuncuların herhangi bir yönlendirici işlemin içinde olmadığını, kendilerine verilen bilgilere güvenerek hareket ettiklerini ve şu anda haksız bir yaptırımla karşı karşıya kaldıklarını vurguladı.

Açıklamada, “Tüm işlemler oyuncuların kontrolü dışındaki kurumlar tarafından yürütülmüştür. Buna rağmen sporcular sahalardan uzak kalma ve kariyerlerini etkileyebilecek sonuçlarla yüz yüze gelmektedir” denildi.

Malezya Futbol Federasyonu ise kasıtlı bir usulsüzlük yapmadığını savunuyor ve alınan kararın yeniden değerlendirilmesi için hukuki süreci başlatmış durumda. Skandalın nasıl sonuçlanacağı ve cezaların değişip değişmeyeceği önümüzdeki dönemde netleşecek.