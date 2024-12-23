Sahte belgelerle şirketleri ele geçiren suç örgütüne yönelik operasyonda 13 tutuklama

Yalova merkezli 3 ilde, sahte belgelerle ticari şirketleri ele geçirerek gayrimenkullerini satan suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 13 zanlı tutuklandı.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, ülke genelinde ticari şirketleri sahte belgelerle ele geçirerek gayrimenkullerini satan suç örgütünün tespitine yönelik çalışma başlatıldı.

Yalova Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince 17 Kasım'da Yalova, İstanbul ve Ordu'da 18 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 2 ruhsatsız tabanca, ​32 fişek, ​8 gram esrar, ​31 adet sahte resmi belge üretiminde kullanılan tarih, ünvan ve mühür kaşeleri, şirketlerin ele geçirilmesine yarayan 10 adet sahte karar defteri ve noter evrakı, ​41 adet mağdur şirketlere ait muhtelif sahte belge, ​3 adet imza sirküleri, ​15 adet cep telefonu, ​23 adet muhtelif dijital materyal, ​2 adet e-imza ve ​sahte belge üretiminde kullanılan yazıcı ele geçirildi.

Soruşturma süresince örgüt tarafından ele geçirilen 4 firmanın zarar görmemesi için gerekli önlemleri alan ekipler, Yalova, Ankara, İstanbul, Antalya ve Bursa'da bulunan yaklaşık 10 milyar lira değerindeki arsaların satışını da engelledi.

Operasyonda, örgüt elebaşı N.U. ile E.A, M.A, Y.Ç, M.A, O.S, Y.M, A.K, V.D, Y.E, C.T.K, H.K. ve K.K. yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen 13 zanlı tutuklandı.

Bu arada operasyonda, örgüt üyelerinin yanında gizlenen ve hakkında 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.S. de yakalanarak cezaevine teslim edildi.