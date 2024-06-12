Sahte dedektif operasyonunda 9 şüpheli tutuklandı

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından başlatılan soruşturma kapsamında ‘dedektif faaliyetleri’ adı altında kişisel verileri hukuka aykırı olarak temin eden, ayrıca ruhsatsız silah ticareti yapan kişilere yönelik 8 ilde operasyon yapıldı. Operasyonda gözaltına alınan 23 şüpheliden 9’u tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Koceali'de sahte dedektif operasyonunda 9 şüpheli tutuklandı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Kocaeli ve çevre illerde ikamet eden kişilerin dedektiflik faaliyetleri adı altında kişisel verileri hukuka aykırı olarak temin ettikleri, ayrıca cep telefonu programları üzerinden ruhsatsız silah ticareti gerçekleştirdiklerine yönelik tespitler üzerine harekete geçildi.

Ekipler, Kocaeli ile birlikte 8 ilde 8 Haziran tarihinde ‘Rüşvet’, ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkındaki kanuna muhalefet, ‘kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi’ suçlarını işledikleri tespit edilen 23 şüpheli için eş zamanlı operasyon düzenlendi.

16 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Operasyonlarda 23 şüpheli de gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda 3 pompalı tüfek, 5 tabanca, 3 şarjör, 164 fişek, 1 takip cihazı ve 1 USB ele geçirildi. Emniyete getirilen şüphelilerden 7’si ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, 16 şüpheli bugün Gebze Adliyesi’ne sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden 9’u tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 7 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.