Sahte dekontla dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 3 zanlı tutuklandı

Kocaeli'de sahte dekontla dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sahte dekont gönderme suretiyle vatandaşlardan 90 bin lira değerinde ürün alarak dolandırıcılık yapan kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Yapılan inceleme ve araştırmalar sonucunda G.G, E.C. ve S.K. düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.