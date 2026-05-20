Sahte diploma davası görüldü: Şüpheliler suçlamaları kabul etmedi

Bazı kamu kurumlarındaki yöneticilerin e-imzalarıyla sahte belge düzenlemesine ilişkin davaya devam edildi.

Ankara 23. Asliye Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda yapılan duruşmaya, aralarında elebaşı Ziya Kadiroğlu'nun da bulunduğu 29 tutuklu sanık ile tutuksuz sanıklardan bazıları ve taraf avukatları katıldı.

Hakim, önceki celse savcının esas hakkındaki mütalaasını açıkladığını hatırlatarak, son savunmalarını yapmak üzere sanıklara söz verdi.

Tutuklu sanık Ayhan Ateş, mağdur olduğunu, konuya ilişkin gerçekleri ortaya çıkararak ve haberini yaparak kamu yararında bulunduğunu savundu.

Yaptığı haberler sebebiyle kendisine iftira atıldığını öne süren Ateş, "Diploma oluşturmak gibi bir imkanım olsa, ben kendi çocuklarım için yapardım. Böyle bir suça iştirakim olsa, oğlumun 2 yıl alamadığı ehliyeti aldırır, okulu uzayan kızımı mezun ederdim. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.

Tutuklu sanık Gökay Celal Gülen, e-imzaların kendisiyle alakalı olmadığını, kendisinin hiçbir menfaat elde etmediğini, bağlantısının olmadığını ancak iddianamede örgütün "beyni" olarak kabul edildiğini söyledi.

Gülen, sanık Zeynep Karacan'la yazışmalarının bütün olarak değerlendirilmediğini, kendisinin suç işlemediğini, suçun büyüklüğü konusunda bilgisinin olmadığını ileri sürdü.

Tutuklu sanık Mıhyedin Yakışır, işlediği suçları itiraf ettiğini ancak üzerine atılı diğer suçları kabul etmediğini kaydetti.

Ziya Kadiroğlu'yla tesadüfen karşılaştığını ve onun talep ettiği doğrultuda e-imza çıkardığını anlatan Yakışır, "e-imza alırken, çikolata alır gibi kimlik verip aldım. Ben e-imzanın ne olduğunu, ne için kullanıldığını bilmiyorum. Zaten ilkokul mezunuyum" dedi.

Tutuklu sanık Ali Çiçekli, davaya konu olaylar yaşandığında başka bir suçtan hükümlü olduğunu belirterek, "Ben sadece evimi Ziya Kadiroğlu'na kiraya verdim. Kadiroğlu'nun benim üzerime kayıtlı olan interneti kullanması sebebiyle buradayım. Benim internetim kullanılarak bir üniversitenin sistemine girilmiş. Suç örgütü ve üyeleriyle hiçbir bağım yok. Tahliyemi istiyorum" ifadelerini kullandı.

"KIZ ARKADAŞIM ADINA DİPLOMA OLUŞTURDUM"

Tutuklu sanık Ziya Kadiroğlu, sanık Ali Çiçekli'nin çocukluk arkadaşı olduğunu, kendisini 5 yıldır görmediğini, 5 yılın ardından babasının cenazesinde karşılaştıklarını söyledi.

Kadiroğlu, şu beyanda bulundu:

"Mersin Üniversitesinden de 5 kişi adına çıkartılan diplomalardan sadece Özge Baydemir adına çıkarılan işlemle bağım vardır. A.E. tarafından bana verilen şifreyle sisteme giriş yaptım. T.C. kimlik numarasını bildiğim kız arkadaşım Baydemir adına diploma oluşturdum. Bu durumdan Özge'nin haberi yoktur. Bu işlemler kullanıcı adı ve şifreyle yapılmıştır, e-imzayla yapılmamıştır. Kabul ettiğim suçların hiçbiri e-imzayla işlenmedi. Nasıl kullanıldığını da bilmiyorum. Üzerime atılı diğer suçları da kabul etmiyorum. Ben örgüt kurmadım, kimseye talimat vermedim."

"BİR EĞİTİMCİ OLARAK BURADA OLMAKTAN UTANÇ DUYUYORUM"

Tutuklu sanık Zeynep Karacan, üzerine atılı suçları kabul etmeyerek, "Benim ehliyete ve diplomaya ihtiyacım olmadı, çünkü hepsini zamanında hak ederek aldım. Ben suç işlemedim. Bir eğitimci olarak burada olmaktan utanç duyuyorum" dedi.

Diğer söz verilen sanıklar da önceki beyanlarını tekrar ettiklerini, herhangi bir örgüt yapılanmasının içinde bulunmadıklarını ve suçsuz olduklarını savunarak, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Duruşmaya yarın devam edilmek üzere ara verildi.