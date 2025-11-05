Sahte diploma davasında firari "çete lideri" yeniden tutuklandı

Ankara’daki sahte e-imza ve sahte diploma soruşturmasında tahliye edildikten sonra kayıplara karışan sanıklardan Gökay Celal Gülen yeniden yakalanarak tutuklandı.

Gülen’in, kamu yöneticilerinin e-imzalarını kopyalayıp sistemlere izinsiz giriş yapan yapının “beyni” olduğu ileri sürülüyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada, çok sayıda kamu kurumundaki yetkilinin e-imzasının kopyalanarak sahte üniversite ve lise diploması ile sürücü belgesi düzenlendiği tespit edilmiş, 199 şüpheli hakkında dava açılmıştı.

Davada “Ziya hoca” lakaplı Ziya Kadiroğlu, Mıhyeddin Yakışır, Taner Dağhan, Gökay Celal Gülen ve Yalçın Maraşlı tutuklu yargılanırken, mahkeme 10 Ekim’de tüm tutukluların tahliyesine karar vermiş, adlî kontrol de uygulanmamıştı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, savcılığın itirazı üzerine Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesi 13 Ekim’de yeniden yakalama kararı çıkardı.

Bu kararın ardından örgüt lideri olduğu belirtilen Ziya Kadiroğlu İstanbul’da saklandığı evde yakalandı. Ardından “Alex” kod adını kullandığı belirtilen Gökay Celal Gülen de gözaltına alındı ve “örgüte üye olma”, “resmî belgede sahtecilik” ve “bilişim sistemine hukuka aykırı girerek menfaat sağlama” suçlarından yeniden tutuklandı.

Firari sanık Mıhyeddin Yakışır’ın yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.