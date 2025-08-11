Sahte diploma haberlerine engel!

Haber Merkezi

MHP Milletvekili Levent Uysal, diplomasının sahte olduğu iddiasına ilişkin haberleri, Büyükçekmece 6. Asliye Hukuk Mahkemesi kararıyla engelletmişti.

İfade Özgürlüğü Derneği'nin açıklamasına göre AKP Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan da sınavsız diploma veren üniversite bilgisini biyografisinden çıkardığına dair haberleri, 5651 sayılı Kanun'un 8/A maddesi kapsamında, millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle erişime engellendi.

Sahte diploma skandalına ilişkin tartışmalar sürerken AKP Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, biyografisinden sınavsız diploma veren Balkan Üniversitesi’ni çıkarmıştı. Erkan’ın biyografisine ilişkin yeni metinde yalnızca Eskişehir Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun olduğu bilgisi yer almıştı.