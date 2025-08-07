Sahte diploma için Meclis’e önerge

Türkiye Barolar Birliği (TBB), sahte e-imza ile üniversite diploması alındığı, bu kapsamda 6 Şubat depreminde hayatını kaybeden avukatların üniversite kayıtlarının sistemden silinip, yerine başkalarının kaydedildiği iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

TBB’nin açıklamasında, "Kamu düzenine duyulan güveni ve vefat eden meslektaşlarımızın hatırasını hedef alan bu hukuka aykırı fiiller karşısında, konunun tüm yönleriyle aydınlatılması ve sorumluların yargı önünde hesap vererek en ağır şekilde cezalandırılması için kamu davasını ve yürüyen soruşturmayı etkin şekilde takip edeceğimizi, gelişmeleri şeffaf bir şekilde paylaşmaya devam edeceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.

DEM Parti İstanbul Milletvekili Cengiz Çiçek, sahte belge ve diploma şebekesinin faaliyetleri ile ilgili kamu kurumlarının ihmal ve sorumluluklarının, dijital sistemlerdeki yapısal açıkların ve siyasi sorumluluk zincirinin araştırılması amacıyla önerge verdi. BTK’nın kamuoyuna açıklama yapmamasını eleştiren Çiçek, “BTK’nın üst düzey yöneticilerinin e-imzalarının kopyalandığı iddianamelerde yer alırken, kurumun kamuoyuna yeterli açıklama yapmaması güven krizini derinleştirmiştir” dedi.

Sahte diploma tartışmalarına ilişkin bir açıklamada bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu ise "Kamuda yolsuzluklar, usulsüzlükler çürümeyi beraberinde getirdi. Bir yandan bu iktidarın yarattığı zenginler zenginliklerine zenginlik katarken, diğer yandan da liyakatsiz ve sahte diplomalarla onlarca insan kamuda göreve geliyor. Bu sistem, ilk seçimde artık son bulacak" ifadelerini kullandı.