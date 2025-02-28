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Sahte diploma operasyonunda 12 kişi gözaltına alındı

Tokat merkezli sahte diploma operasyonunda 12 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Güncel
  • 28.02.2025 14:09
  • Giriş: 28.02.2025 14:09
  • Güncelleme: 28.02.2025 14:12
Kaynak: AA
Sahte diploma operasyonunda 12 kişi gözaltına alındı
Fotoğraf: AA (Arşiv)

Tokat merkezli 5 ilde düzenlenen sahte diploma operasyonunda 12 kişi gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, 3 internet sitesi üzerinden sahte üniversite diploması verildiğini ve zanlıların bilişim suçlarla bakan Cumhuriyet Savcılarının hesaplarına habersiz para yatırmayı planladıklarını belirledi.

Tokat, Samsun, İstanbul, Malatya ve Gaziantep'te belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliler O.S, Ö.S, T.Ö, S.A, A.Ö, N.Ö, M.E, E.İ, K.K, U.A, M.İ. ve E.K'yi gözaltına aldı.

Emniyete götürülen şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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