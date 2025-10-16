Sahte diploma soruşturması: Devlet Denetleme Kurulu'ndan inceleme

Devlet Denetleme Kurulu (DDK), sahte e-İmza olayını incelemeye aldı.

Edinilen bilgiye göre, DDK tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla kamu hizmetlerinin sunulmasında güvenin korunması, her türlü suiistimale ve hukuksuzluğa karşı etkili şekilde mücadele adına konuyla ilgili inceleme başlatıldı.

DDK, söz konusu elektronik imza sürecinin ve ilgili kamu kurumlarının bilgi sistemlerinin güvenliğinin sağlanmasına yönelik alınan tedbirlerle yapılan işlemler hakkında kapsamlı inceleme ve araştırma görevini yerine getirecek.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, usulsüz yollarla temin edilen elektronik imzalar kullanılarak sahte diploma, sürücü belgesi ve sertifika düzenleme gibi yasa dışı faaliyetleri tespit edilen bir suç örgütüne yönelik ocak ayında soruşturma açılmıştı.

Sahte diploma çetesinin çok sayıda kamu yöneticisi ve pek çok üniversite çalışanının e‑imzaları kopyalanmıştı. İletişim Başkanlığı soruşturma kapsamında e-imzasının kopyalandığı tespit edilen toplam kişi sayısının 35 olduğunu açıklamıştı.