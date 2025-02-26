'Sahte diploma' soruşturması: İmamoğlu’nun avukatı Polat'tan açıklama

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun avukatı Kemal Polat, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının, İmamoğlu’nun diplomasının iptali için İstanbul Üniversitesine müzekkere yazdığı" iddiasıyla ilgili hukuki yollara başvurulacağını açıkladı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, üniversite diplomasının sahte olduğu iddiasıyla "resmi belgede sahtecilik" suçundan açılan soruşturmaya ilişkin gelişmeler sürüyor.

Soruşturma kapsamında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü'ne yazı göndererek, İmamoğlu’nun üniversitede gördüğü öğrenime ilişkin tüm belgeler, yatay geçişin kabulüne ilişkin iş ve işlemleri yapanların açık kimlikleri, aynı tarihlerde benzer yatay geçiş işlemlerinin yapılıp yapılmadığı konularında 'acil yanıt' istedi.

Başsavcılık kaynakları, bu yazıyla ilgili, "İmamoğlu’nun diplomasının iptali için İstanbul Üniversitesine müzekkere yazıldığı" şeklindeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Ekrem İmamoğlu’nun avukatı Kemal Polat da söz konusu iddialarla ilgili hukuki hakların kullanılacağını duyurdu.

"HUKUKİ HAKLARIMIZI KULLANACAĞIZ"

İmamoğlu’nun avukatı Kemal Polat, "İstanbul Cumhuriyet Savcılığının Sayın İmamoğlu’nun diplomasının iptali için müzekkere yazdığı iddiası doğru olmayıp ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak’ kapsamında değerlendirilebilecek bu iddiaya ve adli makamları gerçek dışı bir şekilde zan altında bırakan girişimlere karşı hukuki haklarımızı kullanacağız" paylaşımını yaptı.

'SAHTE DİPLOMA' SORUŞTURMASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekrem İmamoğlu'nun diplomasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Üniversitesi'ne gönderdiği yazıda belge istedi. Savcılık, İmamoğlu'nun "usulsüz yatay geçişinin" kabulüne ilişkin işlemleri kimlerin yaptığının ve açık benzer şekilde yatay geçiş yapanların varsa isimlerinin bildirilmesini istedi. Başsavcılık, iktidara yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesinin gündeme getirdiği "Savcılık, Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptalini istedi" haberini de yalanladı.