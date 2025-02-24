'Sahte diploma' soruşturması: Savcılık, İmamoğlu'nun dilekçesini kabul etti

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında üniversite diplomasının sahte olduğu iddiasına ilişkin, "resmi belgede sahtecilik" suçundan başlatılan soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Ekrem İmamoğlu, soruşturmaya ilişkin mazeret dilekçesi sundu.

İfadesi alınmak üzere 26 Şubat'ta savcılığa davet edilen İmamoğlu, ifade davetine kamu görevi nedeniyle gidemeyeceğini kaydetti ve 5 Mart gününü talep etti.

Savcılık, Ekrem İmamoğlu'nun dilekçesini kabul etti.

Ekrem İmamoğlu, 5 Mart Çarşamba günü ifade verecek.