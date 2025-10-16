Sahte diploma soruşturması: Şebekenin başındaki iki sanık firari durumda

Sahte diploma soruşturmasında geçen günlerde tahliye edilip hemen ardından haklarında yakalama kararı çıkarılan iki sanığın firari olduğu ortaya çıktı.

Cumhuriyet'ten Murat Ağırel'in yazısına göre "Deliller toplandı, karartma ihtimali yok, tutukluluk süresi doldu’’ gerekçesi ile tutuklu kalan şebekenin başında olduğu öne sürülen Ziya Kadiroğlu ve Mıhyettin Yakışır'ın da içinde olduğu 5 kişi tahliye edildi. Aynı gün Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, yeni bir örgütlü suç soruşturması başlattı. Bu soruşturmada “örgüt lideri” olarak Ziya Kadiroğlu, “örgüt yöneticisi” olarak ise Mıhyeddin Yakışır gösterildi.

Ama onlar o sırada çoktan tahliye edilmişti. Savcılık, tahliye kararına itiraz etti. 23. Asliye Ceza Mahkemesi bu itirazı reddetti, dosya 23. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. Ağır Ceza Mahkemesi itirazı kabul etti ve aynı beş kişinin yani Ziya Kadiroğlu, Mıhyeddin Yakışır, Taner Dağhan, Gökay Gülen ve Yalçın Maraşlı'nın yeniden tutuklanmasına karar verdi.

Ama iş işten geçmişti: Hakkında yakalama kararı bulunan Kadiroğlu ve Yakışır ortadan kayboldu. Biri örgüt lideri diğeri örgüt yönetici olan iki isim şu anda firari durumda.

BİRİ BU KİŞİLERİ KORUYOR MU?

Ağırel yazısını şöyle bitirdi: "Burada bir ayrıntıyı fark etmenizi istiyorum. Örgütlü suçlardan tutuklanmayan bu isimler, Asliye Mahkemesindeki tahliyesine yapılan itiraz ile tutuklanması talep edildi. Yani yine örgütlü suçtan tutuklanması gündeme gelmedi. Böyle bir durum ortaya çıkınca akıllara “Bir el bu isimleri koruyor mu” sorusu geliyor. Yaşananları takipteyim, bakalım altından neler çıkacak."