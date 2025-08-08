Sahte diplomalı ‘şehzade’ sessizliğini bozdu: Asalet, iftiraya cevap vermez

Üniversite diplomasının sahte olduğu ortaya çıkan II. Abdülhamit’in 4. kuşak torunu Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu sessizliğini bozdu.

X hesabından açıklama yapan Osmanoğlu, "Son günlerde şahsımı hedef alan iddialar ve karalama kampanyaları karşısında sessiz kalmayı tercih ettim. Çünkü bilirim ki; bazen gerçek, ancak zamanı geldiğinde konuşur. Asalet, iftiraya cevap vermez. Lakin iftirayı atanlar, günü geldiğinde kendi çamurunda boğulur" dedi.

sosyal medya hesaplarında ve web sitesinde, kendini "şehzade" olarak tanıtan Osmanoğlu "Tarafımdan asla söylenmemiş sözlerin, sanki benim ağzımdan çıkmış gibi sunulmasına karşı milletimizin bu tür mesnetsiz açıklamalara itibar etmemesini özellikle rica ediyorum. Ben bu aziz milletin evladıyım. Milletim beni tanır" ifadelerini kullandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı tarafından yapılan denetimlerde, kendi adına İnönü Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih lisans programına diploma yaptırmaya çalışırken yakalanan II. Abdülhamit’in 4. kuşak torunu Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu hakkında soruşturma başlatılmıştı.

SAHTE DİPLOMAYI YARIM SAAT SONRA KONTROL ETMİŞ

Eski bir mezunun bilgileri silinip oluşturulan sahte diplomanın 16 Ağustos 2024 saat 17.20’de YÖK sistemine eklendiği, Osmanoğlu’nun e-Devlet’inden de saat 17.49’da diplomanın kontrol edildiği ortaya çıktı.

Üst düzey kamu çalışanlarının dahi e-imzaları kopyalanarak yapılan usulsüzlük skandalı ülke gündemindeki yerini korurken II. Abdülhamid'in 4. kuşak torunu Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu’nun diplomasının da bu yolla alındığı iddianameden öğrenilmişti.