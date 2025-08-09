Sahte diplomalıya konut ihalesi

Türkiye’de infial yaratan sahte diploma skandalında yeni bir perde daha açıldı. İnşaat mühendisliği diplomasının sahte olduğu öne sürülen ve çok sayıda kamu projesinde imzası bulunan Mehmet Baykara’nın, depremzedelere konut yaptığı da belirlendi.

Sahte e-imza ile sahte üniversite diploması alan, ehliyet sınav sonuçlarını değiştiren şebekenin, aralarında baraj ve şehirlerarası yolların da yer aldığı çok sayıda kamu projesi yapan Malamira İnşaat’ın sahibi adına da sahte diploma düzenlediği savunuldu.

Şirket sahibi Mehmet Baykara’nın, “Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği” diplomasının sahte olduğu belirtildi. Sahte diploma ile inşaat mühendisliği yaptığı belirtilen Mehmet Baykara’nın şirketinin, deprem bölgesinden de inşaat ihalesi aldığı tespit edildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 4 Aralık 2023 tarihinde, “Adıyaman İli 1’inci Etap Kırsal 96 Adet Hafif Çelik Konut Yapım İşi” ihalesi düzenledi. Yapı İşleri Genel Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen ihalede pazarlık yöntemi kullanıldı.

İhaleye altı şirket teklif verdi. Teklifleri değerlendiren ihale komisyonu, 21 Aralık 2023 tarihinde ihale sonucunu karara bağladı. İhaleyi, Çeken Yapı isimli şirketle birlikte, sahte diploma skandalında ismi geçen Mehmet Baykara’nın Malamira İnşaat isimli şirket aldı.

Çeken Yapı ve Malamira ortaklığıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı arasında 191 milyon 635 bin TL’lik sözleşme imzalandı.