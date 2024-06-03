Sahte diplomaya güvenceli reklam

İnternet üzerinden sahte diploma, sertifika ve ehliyet satışları sürerken “güvenceli” reklamlar verilmeye devam ediyor. Adrese teslim gönderilen diploma ve sertifikaların e-Devlet’te de görülebildiği öne sürüldü.

Berkay SAĞOL

Yükseköğretim Kurumu (YÖK) diploma sahteciliğini önlemek için Diploma Takip Sistemi kurup, milyonlarca diplomayı tek tek kontrol etse bile sahte diploma satışı ve onaylı sertifika ile ehliyet satışları devam ediyor. e-Devlet ve YÖK kayıtlı olduğu ifade edilen sahte diplomaların “kesinlikle anlaşılmayacağı ve yüzde 100 garanti” verilerek sosyal medya üzerinden reklamı yapılıyor.

“Herhangi bir sınava tabi olmadan dilediğiniz bölümün diplomasını çıkaralım” ifadeleriyle sosyal medya üzerinden yapılan reklamlarda, “Yapmış olduğumuz diplomalar tamamen orijinaldir ve e-Devlet kayıtlıdır. Sahte diploma, sahte üniversite diploma, sahte lise diploma, sahte ilkokul diploma yaptığımız diplomalar e-Devlet ve YÖK kayıtlıdır sahte olduğu kesinlikle anlaşılmaz yüzde 100 garanti” denilerek ve yurtdışı ülke kodlu bir telefon numarası paylaşılıyor.

Hesapta ayrıca Ankara Üniversitesi başta olmak üzere birçok üniversitenin mezuniyet diploması ve bu kayıtların e-Devlet üzerinden görüntüsü de yer alıyor. Lise diploması için 8 bin TL, üniversite diploması için 15 bin TL’den ve yüksek lisans diploması için 20 bin TL’den başlayan çeşitli fiyat tarifeleri bulunuyor.

13 BİN TL’YE EHLİYET

Diploma, sertifika ve ehliyet belgelerini satan sosyal medya hesaplarından biriyle iletişime geçerek bilgi aldığımızda ehliyet ücretinin 13 bin TL olduğu belirtildi. Öte yandan sertifikaların ise 3 bin TL’den başladığı ifade edildi.

Ödemenin nasıl yapıldığı ve belgenin tesliminin nasıl olacağı yönündeki sorumuza ise, “İstenilen belgelere göre ücretler değişiyor. Ödemelerin yarısı peşin yarısı ise teslimattan sonra banka hesabına yapılıyor. Belgeleri de kargoyla gönderiyorum” denildi.

E-DEVLET’TE DE GÖRÜNÜYOR

Sertifika satın alan bir kişiyle görüştüğümüzde de, İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi üzerinden aldığı Almanca B1 seviyesi eğitim belgesini iletti. Belgeyi alan kişi bunu 270 avro karşılığında aldığını ve e-Devlet’ten indirebildiğini ifade etti. Belgeyi alan kişi ayrıca “Sahte evrak yapılır bunu yıllarca gördük ama bunun e-Devlet’te üzerinden görünmesi farklı bir durum” dedi.