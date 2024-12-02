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Sahte döviz krizi: Bağcılar'da 3 kişi tutuklandı

İstanbul Bağcılar'da sahte döviz operasyonunda gözaltına alınan Reşat İ, Uzan S. ve Fatih T. tutuklandı.

Güncel
  • 02.12.2024 10:10
  • Giriş: 02.12.2024 10:10
  • Güncelleme: 02.12.2024 10:19
Kaynak: AA
Sahte döviz krizi: Bağcılar'da 3 kişi tutuklandı
Fotoğraf: DepoPhotos

Bağcılar'da düzenlenen operasyonda, bir otel odasında sahte dolar ve euro ele geçirildi, 3 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şubesi ekipleri, ihbar üzerine 29 Kasım'da Bağcılar'daki otel odasına operasyon düzenledi.

Yapılan aramada 25 bin sahte dolar ile 58 bin sahte sahte euro ele geçirildi.

Gözaltına alınan Reşat İ, Uzan S. ve Fatih T. çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

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