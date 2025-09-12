Sahte e-imza skandalı: Dava 10 Ekim'e ertelendi

HABER MERKEZİ

Sahte diploma ve sürücü belgesi skandalıyla ilgili 199 kişi hakkında hapis istemiyle açılan dava, 10 Ekim'e ertelendi.

Davanın ilk duruşması bugün Ankara 23’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Duruşmada, mahkeme heyeti 5 kişinin tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Duruşma, 10 Ekim tarihine ertelendi.

NE OLMUŞTU?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada, kamu görevlileri adına sahte e-imzalar üretilerek çeşitli kamu kurumlarının sistemlerine izinsiz erişim sağlandığı, sahte diploma ve sürücü belgesi düzenlendiği belirlendi.

Soruşturma kapsamında 37'si tutuklu toplam 199 kişi hakkında iki ayrı iddianame hazırlanarak dava açıldı.

İlk iddianamede 134 kişi hakkında; 'ÖSYM Kanunu'na muhalefet', 'Resmi belgede sahtecilik', 'Bilişim sistemine girme' ve 'Verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme' suçlarından 6 yıldan 45 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

İkinci iddianamede ise 65 kişi hakkında aynı suçlardan 5 yıldan 50 yıla kadar değişen sürelerde hapis cezası istendi.

Hazırlanan iddianameler, Ankara 23'üncü Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.