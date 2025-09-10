Sahte e-imza skandalında ilk duruşma 12 Eylül'de: 199 kişi hakim karşısına çıkacak

Üst düzey kamu yöneticilerinin e-imzalarının kopyalanarak sahte diploma ve sürücü belgesi düzenlenmesine ilişkin davanın ilk duruşması 12 Eylül'de başlayacak.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada, kamu görevlileri adına sahte e-imzalar üretilerek çeşitli kamu kurumlarının sistemlerine izinsiz erişim sağlandığı, sahte diploma ve sürücü belgesi düzenlendiği belirlendi.

Soruşturma kapsamında 37'si tutuklu toplam 199 kişi hakkında iki ayrı iddianame hazırlanarak, dava açıldı.

2 İDDİANAME HAZIRLANDI

İlk iddianamede 134 kişi hakkında; 'ÖSYM Kanunu'na muhalefet', 'Resmi belgede sahtecilik', 'Bilişim sistemine girme' ve 'Verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme' suçlarından 6 yıldan 45 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

İkinci iddianamede ise 65 kişi hakkında aynı suçlardan 5 yıldan 50 yıla kadar değişen sürelerde hapis cezası istendi.

Hazırlanan iddianameler, Ankara 23'üncü Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Davayla ilgili ilk duruşma, 12 Eylül Cuma günü Ankara 23’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek.