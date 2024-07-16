Sahte enflasyona karşı büro emekçileri ayakta

Emek Servisi

Büro Emekçileri Sendikası (BES), tasarruf tedbirleri kapsamında kazanılmış haklarının ellerinden alınmasına karşı SGK’li tüm emekçileri, 18 Temmuz’da Ankara’da Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, geri kalan illerde ise işyerleri önünde eyleme çağırdı.

BES Genel Merkezi, yaptıkları açıklamada “Tüm SGK Emekçilerine çağrımızdır, başta servis hakkımız olmak üzere kazanılmış haklarımızdan vazgeçmeyeceğimizi ve TÜİK’in sahte enflasyon rakamlarına göre değil, gerçek enflasyon oranında zam ve refahtan pay talep etmek için 18 Temmuz'da Ankara'da Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı önünde, tüm illerde ise işyerlerimiz önlerinde olacağız. Gelin, birlikte mücadele edelim, birlikte kazanalım!” ifadelerini kullandı.

Sendikanın Ankara şubeleri, daha önce 12 Temmuz’da servis haklarının ellerinden alınmasına ilişkin SGK Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü önünde protesto eylemi yapmış ve yine 18 Temmuz’a çağrıda bulunmuştu.