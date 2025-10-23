Sahte faturalarla değeri düşük gösterilen 10 lüks araca el konuldu

İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonda sahte faturalarla değeri düşük gösterilen 10 lüks araca ele konuldu.

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince yürütülen operasyon kapsamında, Yeşilköy Gümrük Müdürlüğü kayıtlarında yer alan lüks araçların değerlerinin sahte faturalarla düşük gösterildiği tespit edildi.

Yapılan detaylı incelemeler sonucu toplam 288 milyon lira değerinde 10 lüks araca el konuldu.

Olaya ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.