Sahte Gerçeklik: Oksimoron bu sergide buluşuyor

Ressam Dilşad Atasoy ile gazeteci-yazar Oya Doğan “Sahte Gerçeklik: Oksimoron” adını verdikleri ortak bir sergiyle sanatseverlerin karşısına çıkıyor. Sergi 21 Ekim'de Nişantaşı Ovoo Art Galeri'de sanatseverlerle buluşacak.

Ressam Dilşad Atasoy ile yazar Oya Doğan'ın “Sahte Gerçeklik: Oksimoron” adlı sergisi 21 Ekim'de sanatseverlerle buluşacak.

Proje yöneticiliğini Ceren Atasoy’un üstlendiği, 21 eser ve enstelasyonların yer aldığı Sahte Gerçeklik: Oksimoron sergisi 21 Ekim Cumartesi Nişantaşı Ovoo Art Galeri’de açılacak.

İk kadın sanatçı sergide dünyanın görmeyi reddettiği; iklim değişikliği, kuraklık, kadın cinayetleri, toplumsal cinsiyet rolleri, savaşın normalleştirilmesi, deprem, empati yoksunluğu, yalnızlaştırılma, sözde demokrasi, tektipleşme, gösteriş düşkünlüğü ve sevgisizliği gibi sorunları resimle ve edebiyatla anlatıyorlar.

TANITIM METNİNDEN

Bir ressam ile bir yazarı yan yana getiren neden dünyanın içine düştüğü bir ‘hastalık’: “Sahte Gerçeklik!” Nereden bakılırsa bakılsın oksimoron yaşıyoruz aslında! Ya da oksimoron yaparak yaşıyoruz. Hiç gerçeğin de sahtesi olur mu demeyin. Maalesef bu yüzyıl buna teslim olmuş durumda. Dünya adeta, “gerçek olabilmek için sahte olmak gerekli” akımının peşinden koşuyor. Siyasetten sanata, iklimden sağlığa, ekonomiden duygulara, nicelikten niteliğe, bedenden ruha, mütevazılıktan görgüsüzlüğe, görünmezlikten kendini teşhire, her şey bu sahte gerçeklikle yaşanıyor. Ressam Dilşad Atasoy ile yazar Oya Doğan bu sergide; işte bu yeni hastalığı yorumlamayı, verdikleri tepkiyi göstermeyi, dillendirmeyi ve düşündürmeyi amaçlayarak, edebiyatla resmi buluşturuyor.

DİLŞAD ATASOY KİMDİR?

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi mezunu ressam Dilşad Atasoy, 35 yıldır profesyonel resim yapıyor. Bugüne kadar Türkiye, Hollanda, İtalya, Fransa, Portekiz, İspanya başta olmak üzere çok sayıda ülkede sergiye katıldı. 12 kişisel sergi açan Atasoy, Türkiye’de yaptığı Kökler, Sır, Masal Diyarlar, Düşümce sergileriyle toplumsal dönüşüme fırçası ve renkleriyle cevap verdi. 2015’te İtalya Fabriano Suluboya Festivali’nde Türkiye'yi temsil etti ve resmi Fabriano Uluslararası Kataloğu’nda yer aldı. İstanbul Suluboya Topluluğu Derneği'nin kurucularındandır ve dernek başkanı olarak görevini sürdürmektedir.

OYA DOĞAN KİMDİR?

İstanbul Bilgi Üniversitesi Siyaset Bilimi mezunu olan yazar Oya Doğan; 21 yıldır profesyonel gazetecilik yapıyor. Meslek hayatına 32. Gün haber programında başlayan, Haftalık dergisi, Vatan, Habertürk gazetelerinde çalışan Doğan, Bloomberg HT’de Yerli Dizi, Kanaltürk’te Dizi Doktoru, Habertürk TV’de Dizi Doktoru programlarını yaptı. Dizidoktoru.com internet sitesi ve Youtube kanalının da kurucusudur. Hayatı boyunca edebiyata ve yazmaya tutkulu Doğan, Boşan da Gel ve Hadi Ben Kaçtım kitaplarının yazarıdır. Doğan, senaryo doktorluğu da yapmaktadır.