Sahte içki karmaşası: Ünlü viski, Bakanlığın 'hileli ürün' listesine girdi

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş ürünlerin sayısının arttığını tespit ederek listelerine yeni ürünler ekledi.

Bakanlığın 11.11.2024’te duyurduğu 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' listesine ‘Chivas Regal’ marka viski eklendi.

Pernod Ricard adlı firma tarafından üretilen Chivas Regal viskisinde "Gıdada kullanımına izin verilmeyen alkol" ve "Hacmen alkol düşüklüğü" tespit edildi.

Alkollü içkiler kategorisinde incelenen Chivas Regal viskinin seri numarası LKWT2991 olarak ifade edildi.

FİRMADAN AÇIKLAMA

Şarap, içki ve yemek yazarı Mehmet Yalçın, Pernord Ricard yöneticilerinin kendisine yaptığı açıklamayı İnstagram hesabından paylaştı.

Firma yetkilileri açıklamasında, "6 ay önce Tarım Bakanlığı'nın bir denetiminde Kadıköy'deki bir bayiden alınan Chivas Regal örneği sorunlu çıktı. Konu bize bildirildi, ürünün bizden çıkmadığını, toplanmış boş şişelere kaynağı belirsiz bir alkolün doldurulduğunu saptadık, hemen bayiye dava açtık" dedi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi: "Ancak dava sürerken bakanlık böyle bir liste yayınladı, orjinal üründe sorun varmış gibi bir algı oluştu. Bizim tarafımızdan getirtilen orjinal bandrollü ürünlerin tüketiminde hiçbir sakınca yok."