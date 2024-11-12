Sahte içki karmaşası: Ünlü viski, Bakanlığın 'hileli ürün' listesine girdi ve çıktı

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş ürünlerin sayısının arttığını tespit ederek listelerine yeni ürünler ekledi.

Bakanlığın 11.11.2024’te duyurduğu 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' listesine ‘Chivas Regal’ marka viski eklendi.

Pernod Ricard adlı firma tarafından üretilen Chivas Regal viskisinde "Gıdada kullanımına izin verilmeyen alkol" ve "Hacmen alkol düşüklüğü" tespit edildi.

Alkollü içkiler kategorisinde incelenen Chivas Regal viskinin seri numarası LKWT2991 olarak ifade edildi.

LİSTEDEN ÇIKTI

Bakanlığın duyurduğu listede yer alan ‘Chivas Regal’ marka viskinin bir süre sonra listeden çıkarıldığı görüldü.

Bakanlığın sitesinde yer alan 11.11.2024 tarihli listede, Pernod Ricard tarafından üretilen Chivas Regal viskisinin olmadığı gözlemlendi.

FİRMADAN AÇIKLAMA

Firma yetkilileri, Sözcü'ye yaptığı açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından denetlenen viskinin 'sahteciler' tarafından üretilen kopya viski olduğunu ifade etti.

Firma, bu konuda bakanlık ile dava sürecinin sürdüğünü söyledi.