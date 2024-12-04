Sahte içkiden ölenlerin sayısı 17'e yükseldi: Bir yılda 4 kat artış!

İstanbul'da son bir haftada sahte içkiden ölenlerin sayısı 17'ye yükseldi.

İstanbul Emniyet Müdürülüğü yetkililerinin verdiği bilgiye göre, son olarak 9 kişi daha yaşamını yitirdi.

Hastanelerde ise 22 kişinin tedavisi devam ediyor, 7 kişi taburcu edildi.

Sahte içkiden ölümlerin artmasının ardından Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri ise Şişli, Beyoğlu, Fatih, Kağıthane, Esenyurt, Ümraniye, Bakırköy, Üsküdar ve Sultangazi’de bazı adreslere baskın düzenledi.

SAHTE ALKOL MİKTARI 4 KAT ARTTI

Gözaltına alınan 19 kişiden 8’i tutuklanırken, 6’sına adli kontrol hükümleri uygulandı.

Öte yandan geçen yıla göre bu yıl ele geçirilen sahte alkol miktarının 4 katına çıktığı öğrenildi.

Pazartesi günü Fatih'te kaçak alkol tüketiminden zehirlenerek hastaneye kaldırılan üç kişiden biri hayatını kaybetmiş, son bir haftada sahte içkiden ölenlerin sayısı 8'e yükselmişti.