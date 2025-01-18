Sahte içkiden ölümler artıyor

Haber Merkezi

İstanbul’da sahte içkiden ölenlerin sayısı her geçen gün artıyor. İstanbul'da dün 5 kişi daha sahte içkiden dolayı hayatını kaybetti, yaşamını yitirenlerin sayısı 38'e yükseldi. Sahte içkiden metanol zehirlenmesi nedeniyle hastaneye kaldırılan 88 kişiden 24'ünün ise entübe olarak yoğun bakımda tadevisi devam ediyor.

Öte yandan polis ekipleri, sahte içki üretimi ve satışına yönelik operasyonlarını dün de sürdürdü. Gözaltına alınan 15 şüpheliden dördü ‘kasten adam öldürme’ suçundan tutukladı. Üç şüpheli serbest bırakılırken, sekiz kişinin sorgusu devam etti. Ekipler yılbaşından bu yana 29 ton sahte içkiye el koydu. Polis 64 işletmenin ruhsatını iptal etti.