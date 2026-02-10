Sahte ihbarla on milyonlarca liralık vurgun: Polis ve avukat döviz bürosunu soydu

İstanbul’da Şişli Emniyet Müdürlüğü’nde görevli 5 polis, bir döviz bürosunun uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle savcılıktan arama izni talep etti. Savcılığın Şişli için izin vermesine rağmen polislerin Fatih’teki bir büroya da baskın yaptı. Bunun üzerine savcılık polisleri yakın takibe aldı.

Polisler baskında, 2 kilo olduğu iddia edilen şüpheli bir maddeyle birlikte 400 bin dolar ve 300 bin euroya el koydu. Ancak yapılan testlerde madde uyuşturucu çıkmadı ve gözaltına alınan kişiler serbest bırakıldı. Paralar iade edildiğinde ise yaklaşık 31 milyon liranın eksik olduğu anlaşıldı.

PARA EKSİK ÇIKTI

Kamera görüntülerinde, paraların bulunduğu çantanın diğer materyallerle birlikte polis aracına yüklendiği görüldü. Şüphelilerden Avukat Oğuzhan K. ve yardımcısı Sefa A.’nın da ekip otosuyla birlikte Kumpkapı Karakolu’na gittikleri tespit edildi. Karakolda yapılan sayımda, çantada yalnızca 190 bin euro ve 190 bin dolar bulunduğu belirlendi.

Savcılığın incelediği kamera kayıtlarında, baskında yer alan avukat Oğuzhan K'nin eldivenli şekilde para ve maddelerin bulunduğu odaya defalarca girip çıktığı, daha sonra eldivensiz aramaya devam ettiği tespit edildi.

Polis memuru Yusuf’un maddeleri bulup memur Vasfi’ye teslim ettiği, paraların çantayla polis aracına konulduğu görüldü.

ÇÖP KOVASINA BOŞALTILDI

Sözde uyuşturucu maddenin bulunduğu çöp kovasının temizlik görevlisi tarafından arama öncesinde boşaltıldığı belirlendi. Bu nedenle, maddenin arama sırasında avukat tarafından kovaya yerleştirildiği tespit edildi.

AVUKAT VE POLİS TUTUKLANDI

Sabah'ın haberine göre; Delillerin ardından avukat Oğuzhan K. ve bir polis memuru tutuklandı. Eksik paralar büro sahibine iade edildi. Olayla ilgili soruşturma ise genişletilerek devam ediyor.