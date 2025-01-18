Sahte ilan çetesine operasyon: 13 kişi tutuklandı

Balıkesir Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, internet siteleri ve sosyal medya platformları üzerinden sahte ilanlarla yurttaşları dolandıran bir şebekeye yönelik operasyon düzenledi. Soruşturma kapsamında, 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Edinilen bilgiye göre, şüphelilerin, sahte hesaplar aracılığıyla kahve makinesi, mobilya ve dron gibi ürünler için satış ilanları yayınladıkları ve bu yolla 89 kişiyi toplamda 3 milyon lira dolandırdıkları tespit edildi. Operasyonlar Mersin, Gaziantep, Kocaeli, Ankara ve Adana illerinde eş zamanlı olarak düzenlendi. 29 şüpheliye yönelik gerçekleştirilen baskınlarda, 25 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

13 KİŞİ TUTUKLANDI

Yakalanan şüphelilerle ilgili adli süreçte 13 kişi tutuklanırken, 12 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yapılan aramalarda; 22 adet akıllı telefon, 15 adet sim kart, 1 adet sim kart muhafazası, 1 adet banka kartı, 1 adet 7.65 mm çapında tabanca, 2 tabanca şarjörü, 5 adet 9 mm fişek ve 19 adet 7.65 mm fişek ele geçirildi.

Yakalanan şüpheliler, "TCK Madde 158 Bilişim Sistemleri Vasıtasıyla Nitelikli Dolandırıcılık" suçu kapsamında Erdek İlçe Adliyesi'ne sevk edilmek üzere Balıkesir Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Adli işlemler devam ederken olayla ilgili soruşturma sürüyor.