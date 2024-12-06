Sahte ilanla 17 kişiyi dolandıran 2 şüpheli tutuklandı

Osmaniye'de sosyal medyadan ilan vererek 17 kişiyi 1 milyon 533 bin TL dolandırdığı tespit edilen Yılmaz A. ve Samet Can K. tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, internet sitesi üzerinden yapılan alışverişle Osmaniye’de bir kişinin 50 bin TL dolandırılmasıyla ilgili çalışma başlatıldı.

Teknik ve fiziki takiple şüpheli Yılmaz A. ve Samet Can K’nin Mersin’de ikamet ettikleri ve ülke genelinde bilişim sistemlerini aracı kılarak ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçundan 17 ayrı dosya kapsamında 1 milyon 533 bin TL haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi.

Polis, iki şüpheliyi de Mersin’deki adreslerine düzenlediği operasyonla yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yılmaz A. ve Samet Can K, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.