Sahte imzayla atama yaptı

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa’da araştırma görevlisi atamasında bir skandala imza atıldı.

Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı’na ekim ayında araştırma görevlisi alımı için sözlü sınav yapıldı.

Veteriner Cerrahi Anabilim Dalı’na yapılacak olan alım için 22 Ekim 2024’te adaylar yazılı sınava tabi tutuldu.

İddiaya göre, sınav tarihinde yurtdışı görevinde olan fakülte dekanı Prof. Dr. Hasan Alpak, bu sırada sınavda jüri olarak yer aldı. Sınava ilişkin ön değerlendirme raporunda Dekan Alpak’ın yanı sıra diğer jüri üyeleri Prof. Dr. Dilek Olgun Erdikmen ve Doç. Dr. Murat Karabağlı’nın imzası yer aldı. Ancak skandal “nihai değerlendirme sonuç” çizelgesinde ortaya çıktı. “Nihai değerlendirme sonuç” çizelgesi ile “ön değerlendirme formu”nda Dekan Alpak’ın imzalarının farklı olması dikkat çekti.

Dekan Alpak’ın yazılı sınav döneminde yurtdışı görevinde olması nedeniyle “nihai değerlendirme sonuç” çizelgesinde imzada sahtecilik yapıldığı iddia edildi. Ayrıca “ön değerlendirme formu”nda yer aldığı gibi “nihai değerlendirme sonuç” çizelgesinde de yer alması gereken sınav giriş saati, tarihi ve yeri bilgilerinin boş bırakıldığı görüldü.

Yaşanan olaya tepki gösteren öğretim üyelerine ise online yapılamayacak olan sınavlara Dekan Alpak’ın online katıldığı iddia edildi. Nihai değerlendirmede imzası bulunan diğer jüri üyeleri Prof. Dr. Erdikmen ve Doç. Dr. Karabağlı’nın da Dekan Alpak’ın sınav günü ile saatinde ve sonucun değerlendirildiği sınav günü yurtdışında olduğunu bildiği halde, resmi evrakı imzalamak suretiyle evrakta sahtecilik suçuna ortak oldukları ileri sürüldü.

İddialara ilişkin cevap hakkı tanımak üzere aradığımız Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Alpak’ın yardımcısı tarafımıza dönüş yapacaklarını söylemesine karşın dönüş yapılmadı.

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JÜRİ OLMASI YÖNETMELİĞE AYKIRI

Ayrıca Öğretim Dekan Alpak’ın “Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmeliği”ne aykırı olarak sınav jürisinde yer aldı. Yönetmeliğe göre sınav jürilerinin seçilmesine ilişkin şu ifadeler yer alıyor: “Fakültelerde dekanın; meslek yüksekokullarında müdürün önereceği, biri ilgili anabilim dalı başkanı, anabilim dalı başkanı yoksa bölüm başkanı, yabancı diller yüksekokullarında ise yüksekokul müdürü olmak üzere en az sekiz öğretim üyesi arasından ilgili yönetim kurulunca seçilecek üç asıl bir yedek üyeden oluşur.”

Veteriner Fakültesi Dekanlığı’nın yazısında da yönetmeliğe atıfta bulunularak “Dekanın önerdiği 8 öğretim Üyesi arasından seçilen 3 asil ve 3 yedek üye olarak sınav jürilerinin aşağıdaki şekilde belirlenmesine oy birliği ile karar verilmiştir” ibaresi yer aldı.