Sahte isimle başka takımda oynayan Miljevic'in sözleşmesi feshedildi

Kanada'nın CF Montreal takımında forma giyen Matko Miljevic'in, sahte isimle başka takım formasıyla maça çıktığı gerekçesiyle sözleşmesi feshedildi.

MLS ekibi CF Montreal'in orta saha futbolcusu Matko Miljevic'in sahte isimle başka takım için sahaya çıktığı iddialarının ardından MLS tarafından yapılan açıklamada Miljevic'in sözleşmesinin feshedildiği duyuruldu.

"LİGE ZARAR VERDİ"

NTV'de yer alan habere göre açıklamada, Miljevic'in davranışları nedeniyle lige zarar verdiği ve sözleşme kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle kontratının feshedildiği yazıldı.

NE OLMUŞTU?

22 yaşındaki futbolcunun sahte bir isimle amatör ligde forma giydiği ve bir maçın ardından rakibine yumruk attığı iddia edilmişti.

Arjantin ekibi Argentinos'un altyapısında kariyerine başlayan Miljevic, 2021-22 sezonunda Montreal'e transfer olmuştu.