Sahte kimlikle başkasına ait 1,5 milyon euroluk arsa satan 5 kişi tutuklandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde, 1,5 milyon euro değerindeki arsayı, sahte kimlik ve pasaportla başkasına sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Almanya'da yaşayan 68 yaşındaki Ümmü Demirkıran, Alanya'nın Kestel Mahallesi'ndeki 958 metrekarelik arsasının bilgisi dışında satıldığını fark etti.

Demirkıran, bir emlak sitesinde arsasının satış ilanını görünce tapu kayıtlarını inceledi ve 28 Mart 2025 tarihinde taşınmazın M.Y.Ö. (32) isimli kişiye devredildiğini öğrendi.

Türkiye'ye gelen Demirkıran, arsasının sahte kimlik ve pasaportla satıldığını tespit edip, savcılığa başvurdu. Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ilgili ekipler tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, Türkmenistan uyruklu A.J.'nin (49) sahte kimlikle arsayı 24 milyon liraya M.Y.Ö.'ye sattığı belirlendi.

Soruşturma kapsamında H.K. (53) liderliğinde, F.O. (53), S.O. (39), A.K. (51), A.J. (49) ve avukat V.V. (38) hakkında, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'Nitelikli dolandırıcılık' ve 'Resmi belgede sahtecilik' suçlarından yakalama kararı çıkarıldı.

3 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Ekipler, Antalya, İstanbul ve Samsun'da belirlenen 8 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Aramalarda ruhsatsız tabanca, şarjör, 8 mermi ve 6 cep telefonu ele geçirildi.

Alanya'da gözaltına alınan A.J., A.K., F.O. ve S.O. ile diğer illerde yakalanan H.K. ve V.V. işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden H.K., A.J., F.O., S.O. ve A.K. tutuklandı, V.V. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.