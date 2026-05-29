Sahte “özel kalem” skandalı: Hırsızlıktan aranan kişi başsavcı makamlarında ağırlandı

Ankara’da yaşayan ve hırsızlık suçundan kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle hakkında yakalama kararı bulunan Furkan Devecioğlu isimli şahsın, kendisini “Adalet Bakan yardımcısı Can Tuncay’ın HSK’daki özel kalemi” diye tanıtarak Fethiye Başsavcısı, Marmaris Başsavcısı ve Marmaris Kaymakamı’nın makamında ağırlandığı ortaya çıktı.

T24'ten Asuman Aranca'nın haberine göre; Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, Can Tuncay’ın özel kalemi sandığı Devecioğlu’nu teknede ağırlayıp restorana götürdü, daha sonra öğretmenevinde ücretsiz konaklamasını sağladı.

Isparta ve Fethiye’de de Başsavcı ziyareti yapan Devecioğlu’nun, Ankara’da da bazı hakim-savcı ve başsavcıvekilleriyle görüşmeler yaptığı anlaşıldı. Marmaris Başsavcısı’nın araştırması üzerine açığa çıkan olay sonrası Devecioğlu ile kendisini Devecioğlu’nun koruması olarak tanıttığı öne sürülen Muhammet S. gözaltına alınarak tutuklandı. İfadesinde, daha önce altın kaçakçılığı yaptığı iddiaları üzerine MHP’den istifa eden milletvekili Hasan Basri Dönmez’in sivil danışmanlığını yaptığını ve Ülkü Ocakları’nda da görev aldığını kaydeden Devecioğlu, kendisini Can Tuncay’ın HSK özel kalemi olarak tanıttığını kabul etti. Çok fazla hakim savcı tanıdığını kaydeden Devecioğlu, arada Hakimler Savcılar Kurulu’na da gittiğini ve protokol kapısından girdiği için kimlik bırakmadığını söyledi. Hırsızlıktan sabıkalı Devecioğlu’nun hakkında yakalama kararı varken HSK ve il-ilçe başsavcılarını ziyaret edebilmesi ise akıllarda soru işaretlerine neden oldu.

“GELSİN TANIŞIR TEYİT EDERİZ”

Soruşturma dosyasında yer alan ve Marmaris Başsavcısı Fatmagül Yörük tarafından tutulan tutanağa göre, 29 Nisan günü Marmaris Kaymakamlığı’nı arayan ve kendisini Adalet Bakan Yardımcısı Can Tuncay’ın özel kalem müdürü Furkan Demirci’nin koruması olarak tanıtan Muhammet isimli kişi, Demirci’nin gün içerisinde Kaymakam Nurullah Kaya ile Marmaris Başsavcısı Fatmagül Yörük’ü ziyaret etmek istediğini belirtti. Bunun üzerine Kaymakam Kaya, Başsavcı Yörük’e görüşme talebini iletti ancak Yörük, Kaya’ya “emin misin” diye sorarak, Bakan Yardımcısı Tuncay’ın kalem müdürünün başka bir isim olduğunu söyledi. Kaymakam Kaya ise “gelsin tanışır teyit ederiz” diyerek, kendisini “Furkan Demirci” diye tanıtan kişiyi önce makamında ağırladı, ardından önceden yapılmış tekne programına bu kişiyle birlikte katıldı ve sonrasında ise yemeğe götürdü.

Kaymakam Kaya, akşam saatlerinde Can Tuncay’ın Özel Kalem Müdürü sandığı bu kişiyle yemek yemek için gittiği restorana Marmaris Başsavcısı Fatmagül Yörük’ü de davet etti. Davet üzerine restorana gelen Başsavcı Yörük, Furkan isimli kişiye kim olduğunu sorduğunda, “Bakan Yardımcısı Can Tuncay’ın, HSK’daki özel kalem müdürüyüm, asıl kadrom meclis, maaşımı oradan alıyorum, MHP Milletvekili danışmanlığı yapıyorum, memur kadrosundayım, kurumlar arası nakille geçici olarak Hakim Savcılar Kurulunda görevlendirildim. Bakan bey Salı ve Perşembe günleri kurulda, diğer günler kurulda olmadığı için ziyaret edeceği il ve ilçeleri önceden geziyorum. Buraya gelmemde özel bir amaç yok” yanıtını aldı.

“ANKARA ADLİYESİ’NDEKİ İSİM VE MEVKİLERE HAKİM”

Geç saatlere kadar süren yemek sırasında Furkan isimli kişi sürekli bazı kurul üyeleri, meslek büyükleri ve siyasilerle olan yakınlığından bahsetti; hatta hakim ve savcılarla telefonda görüşüp Başsavcı Yörük ve Kaymakam Kaya’yı bu kişilere takdim etti. Fethiye Adliyesini de ziyaret ettiğini ve Başsavcısı ile tanışık olduğunu söyleyen şahıs, yemekten sonra konaklamak üzere beraberindeki iki kişiyle birlikte Marmaris Öğretmenevi’ne gitti. Burada Kaymakam Kaya’nın misafiri olarak ücretsiz şekilde konakladıktan sonra öğle saatlerine doğru bu kez Marmaris Başsavcısı Yörük’ü makamında ziyaret etti. Ziyaret boyunca yine HSK üyeleri ve meslek büyükleriyle yakınlığından bahsedip, hakim ve savcılardan gelen tayin taleplerini ilgili kişilere aktardığını anlatan şahsın, özellikle Ankara Adliyesi içerisindeki hakim-savcı isimlerine ve mevkilerine son derece hakim olması başsavcı Yörük’ün dikkatinden kaçmadı. Adliye ziyaretinin ardından bir kez daha Kaymakam Kaya ile buluşan ve tekrar bir yemek organizasyonu yapan şahıs, daha sonra Marmaris’ten ayrıldı.

Şahsın söylediklerinden şüphelenen Marmaris Başsavcısı Yörük, yaptığı araştırmanın ardından söz konusu şahsın Bakan Yardımcısı Can Tuncay’ın ile herhangi bir irtibatının olmadığını tespit etti. Şahsın isminin ise Furkan Demirci değil Furkan Devecioğlu olduğu ve hakkında hırsızlık suçundan kesinleşmiş 1 yıl 4 aylık hapis cezası nedeniyle yakalama kararı bulunduğu anlaşıldı. Durumun tespiti üzerine Başsavcı Yörük bir tutanak tutarak Devecioğlu ile beraberinde gezen 2 kişi hakkında resen soruşturma başlatarak gözaltı kararı verdi. Bu sırada Marmaris’ten dönüş yapmış olan Devecioğlu ile beraberindeki Muhammet S. ve S.Y isimli şahıslar Ankara’da gözaltına alındı. Yapılan araştırmada şahısların Marmaris’e kiralık araçla geldikleri, aracın ön camında HSK ibareli araç kartı bulunduğu belirlendi.

Gözaltına alınan Devecioğlu ifadesinde, bir süreliğine, hakkındaki altın kaçakçılığı iddiaları üzerine MHP’den istifa eden milletvekili Hasan Basri Sönmez’in sivil danışmanlığını yaptığını, ayrıca resmi kaydı olmasa da Ülkü Ocakları’nda da görev aldığını söyledi. Çok fazla hâkim savcı ve mülki idare amiri tanıdığını, tanışıklığının belirli bir kaynağı olmadığını öne süren Devecioğlu, özellikle Ankara adliyesi olmak üzere çeşitli adliyelere ziyaretler yaptığını ve buralarda dostlarını ziyaret ettiğini belirtti. Devecioğlu ifadesinde, herhangi bir sıfat kullanmadığını, arkadaşlarının kendisini eski danışman olarak bildiklerini kaydederek, “Arada Hakim Savcılar Kurulu'na da ziyarete giderim. Protokol kapısından girdiğim için kimlik bırakmam. Yaklaşık 4-5 ay önce Muhammet ile kurul ziyaretimiz olmuştu” dedi.

“VALİ YARDIMCISININ YAKINIYIM” DEDİM

Beraberindeki isimlerden Muhammet ile bir senedir tanıştıklarını ve samimi olduklarını söyleyen Devecioğlu, diğer isim olan S.Y ile ise birkaç gün önce tanıştıklarını, S.Y’nin sohbet esnasında Fethiye’ye gideceğini söylemesi üzerine kendisinin de dahil olmak istediğini ve Muhammet ile S.Y’yi de bu esnada kendisinin tanıştırdığını anlattı. Devecioğlu, 28 Nisan günü Fethiye’ye gitmek üzere yola çıktıklarını ve ertesi gün bir arkadaşı vasıtasıyla Fethiye Başsavcısını ziyaret ettiğini anlattığı ifadesinin devamında Marmaris’teki süreci şu sözlerle aktardı: “Yine ortak bir arkadaşım vasıtasıyla Marmaris Kaymakamını ziyaret etmek istedim. Kendi numaramdan Kaymakamlığın santralini aradım. Kastamonu Vali Yardımcısı Mevlüt Özmen’in yakını olduğumu söyleyip randevu talep ettim. Kendi telefon numaramı bıraktım. Kaymakam bey aradı. Kaymakam beye kesinlikle Can Tuncay’ın özel kalemi olduğumu söylemedim. Makamına ziyarette bulundum, ona da eski danışman olduğumu söyledim. Bir süre oturup beraber bir organizasyona katıldık. Ardından akşam yemeğine çıktık.

“HSK ÖZEL KALEM MÜDÜRÜYÜM”

Akşam yemeğinde Kaymakam bey Başsavcı’yı (Fatmagül Yörük) davet etti. Başsavcı’ya kendimi Can Tuncay Bakanın HSK Özel Kalem Müdürü olarak tanıttım. Bakanlıktan personelin beni tanımayacağını söyledim. Bu şekilde söylememin bir nedeni yoktu. Başsavcı hanıma yardımcı olmak istedim. Kaymakam bey bizi konaklamak için öğretmenevine yerleştirdi. Ertesi gün Başsavcılık makamını ziyarette bulundum. Başsavcı hanımla tanıdığım meslek büyüklerini telefonla görüştürdüm. Ortak arkadaşlarımızdan bahsettik. Kararname ile ilgili konuştuk. Oradan ayrılıp Kaymakam bey ile buluştum. Bir süre sonra Başsavcı geldi. Yemek için ayrıldık. Ertesi gün akşam saatlerinde Fethiye adliyesinden hakim ve savcıyla buluştum. Beraber yemek yedik. Ortak arkadaşlarımızdan bahsettik.

“ISPARTA BAŞSAVCISI'NA DA UĞRADIM”

3 Mayıs günü bir arkadaşımla beraber tekrar Marmaris’e geldim. Kaymakam beyle beraber üçümüz bir kafede oturduk. Ardından Fethiye’ye döndüm. Pazartesi günü S.Y, Muhammet ve ben Ankara’ya dönmek üzere yola çıktık. Muhammet Isparta’lı olduğundan uğrayıp eşyalarını değiştirmek istedi. Hazır gitmişken ben de Isparta Başsavcısı ile tanışmak istedim. Ortak bir savcı arkadaşımdan randevu almasını istedim. Başsavcı beye kendimi özel kalem olarak tanıtmadım. Sadece bir savcının arkadaşı olarak gittim. Kendimi hiçbir zaman hakim savcı veya özel kalem müdürü olarak tanıtmadım. Bu sıfatla maddi menfaat temin etmedim. Öğretmenevi çıkışında bizden herhangi bir ücret talebi olmadı. Olsaydı benim için çok cüzi bir miktardı. Hemen öderdim”

Bu ifadesinin ardından Devecioğlu ile koruması olduğu öne sürülen Muhammet S. dolandırıcılık suçundan tutuklandı. Öte yandan Devecioğlu’nun evinde yapılan aramada, MHP logolu üzerinde MHP Ankara İl Başkanlığı “Furkan Devecioğlu İl Yönetim Kurulu Üyesi” ibareli tanıtım kartları ile AK Parti logolu üzerinde Ak Parti “Furkan Devecioğlu Gençlik Kolları Başkanı” yazan kartvizitler bulundu. Cep telefonunda yapılan incelemede de Devecioğlu’nun çok sayıda milletvekili, vali, hakim, savcı, başsavcı ve başsavcı vekilleri ile fotoğraf ve yazışmalarına rastlandı. Devecioğlu’nun Fethiye’ye giderek Başsavcıyı ziyaret ettiğini söylediği gün yaptığı bir yazışmada “Muğla Cumhuriyet Başsavcısı, Fethiye Başsavcısı, Muğla Valisi beyefendiler ile beraber görüşme halindeyiz” dediği belirlendi. Diğer yazışmalarında ise, “Nedim abi Niğde Valisi oldu, hadi gözümüz aydın”, “Valimle beraberiz bir yere uğramamız gerekiyor”, “HSK’dayız Mevlüt Valimle” gibi ifadeler kullanması da dikkat çekti.