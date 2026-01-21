Sahte pilot skandalı: Dört yıl boyunca ücretsiz uçtu

Kanada merkezli bir havayolu şirketinde 2017-2019 yılları arasında uçuş görevlisi olarak çalışan Dallas Pokornik hakkında, Ekim 2025’te dolandırıcılık suçlamasıyla dava açıldı. Soruşturma, Pokornik’in görev süresinin ardından da sahte kimlik kullanarak uçuşlara erişim sağladığını ortaya koydu.

"HERHANGİ BİR UÇUŞ LİSANSI YOK"

Panama’da yakalanarak ABD’ye iade edilen 33 yaşındaki Pokornik’in, yaklaşık dört yıl boyunca sahte personel kimliğiyle kendisini pilot olarak tanıttığı ve bu yolla ücretsiz uçtuğu tespit edildi. Savcılık dosyasına göre Pokornik’in herhangi bir uçuş lisansı bulunmuyor.

Soruşturma kapsamında, Pokornik’in bazı uçuşlarda kokpitte oturmayı talep ettiği belirlendi. Ancak bu taleplerin kabul edilip edilmediği ve Pokornik’in fiilen bir uçağın kokpitinde yolculuk yapıp yapmadığı netlik kazanmadı.

Mahkeme, Pokornik’in tutuklu yargılanmasına karar verdi. Suçlamaların kabul edilmesi halinde Pokornik, 20 yıla kadar hapis ya da 250 bin dolara kadar para cezası ile karşı karşıya kalabilecek. Savcılık, davanın havacılık güvenliği açısından ciddi riskler barındırdığına dikkat çekti.